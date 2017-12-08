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Новые фильмы, идеально подходящие для просмотра в вечернее время в компании или одному

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 14:40
Новые фильмы, идеально подходящие для просмотра в вечернее время в компании или одному
«Побочный эффект»
Настроение, когда вечером совершенно ничего не хочется делать, даже если дел невпроворот, знакомо каждому. В такие моменты существует только одно желание – прилечь на диван и включить интересный фильм из числа тех, что представлены ниже.

«Побочный эффект»
Психологические проблемы у главной героини фильма https://www.ivi.ru/watch/98446 начинаются тогда, когда ее любимый муж попадает за решетку. В глубокой депрессии она живет на протяжении четырех лет в одиночестве, однако после возвращения супруга ее состояние только ухудшается. Доходит даже до попытки суицида, в связи с чем специалист-психотерапевт принимает решение назначить девушке особые препараты. Однако его пациентка делает иначе, и начинает принимать то лекарство, которое ей рекомендует коллега по работе.

«Механик: воскрешение»
Главным героем данной картины является профессиональный убийца в прошлом Артур Бишоп. Жизнь его теперь протекает спокойно и умиротворенно, так как остановил он свой выбор на маленьком провинциальном городке, где встретил свою любовь – Джину. Однако в один день все меняется в тот момент, когда в дом к Артуру входят бандиты с определенной целью. Для того, чтобы заработать немалые деньги, герою предлагается вспомнить прошлое, убив трех человек. К удивлению бывших знакомых он отказывается от сомнительного мероприятия, а потому бандитам приходится похитить Джину, надеясь на то, что хотя бы ради нее Артур передумает и пойдет им навстречу.

«Детство лидера»
Жуткая драма с мистическим флёром – вот как можно охарактеризовать данную картину, сюжет которой развивается в послевоенное время и рассказывает об американской семье, вынужденной переехать на окраину Франции. Речь в фильме идет о маленьком мальчике Чарли, странное поведение которого после переезда тревожит его мать. Отец же занят подготовкой Версальского договора, а потому до ребенка ему практически нет дела. Со временем мать понимает, что такими темпами вскоре еще на одного человеческого монстра в этом мире станет больше, тем более, что живут они в те времена, когда буйным цветом расцветает фашизм.

«Петля времени»
Уникальный фильм, повествующий о будущем, конкретно – о 2044 годе, в котором и проживает главный герой. Каждый десятый в эту эпоху обладает способностью к телекинезу, а потому сюжет неразрывно связывается еще и с 2074 годом, где государство контролирует все, над чем только можно взять власть.

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