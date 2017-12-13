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Где взять деньги к праздникам?

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 17:08
Где взять деньги к праздникам?
Банк ВТБ (Казахстан)
Совсем скоро мы будем встречать Новый год. Начинается ежегодный ажиотаж с поиском подарков и размышлениями о том, как провести зимние каникулы. В общем, трат предстоит много, но как это обычно бывает, сразу всей суммы для реализации задуманного под рукой не оказывается. Можно, конечно, взять взаймы у знакомых, но в канун череды праздников друзья и родственники находятся в аналогичной ситуации. Поэтому наиболее оптимальный вариант – обратиться в банк за кредитом.

Найти кредиты по выгодным ставкам вознаграждения можно в Банке ВТБ (Казахстан), филиалы которого есть во всех регионах страны.
- Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает полную линейку кредитных продуктов для физических лиц, наиболее популярные из них – «Кредит наличными» и «Залоговый потребительский кредит», именно на них мы снизили ставки, - рассказывает директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нуриа Каленова. – Залоговый заём можно взять в тенге под залог недвижимости на сумму до 75 000 000 тенге, на срок до 10 лет, с возможностью рассмотрения кредита без оценки платежеспособности. Кредит наличными без залога выдается на сумму до 5 000 000 тенге или на срок до 5 лет.

Выгодный заём - это отличная возможность реализовать все задуманное! Купить хорошие подарки близким, устроить детям незабываемые каникулы, поменять автомобиль, особенно если в старом у вас зимой перестала работать печка и т.д. В общем устроить себе и своим близким настоящий праздник!

Банк ВТБ (Казахстан) желает своим клиентам максимально комфортного отдыха и предлагает удобные условия обслуживания: подать предварительную заявку на получение займа можно, не выходя из дома, просто заполнив определенную форму на сайте банка, здесь же можно рассчитать примерную сумму ежемесячных выплат по займу с помощью кредитного калькулятора. Выплачивать заём можно не только в банке, но и в любом из более 3000 отделений Казпочты, раскинувшихся по всей стране.

Подробную консультацию о кредитовании в Банке ВТБ (Казахстан) можно получить, позвонив по телефону 5050 с мобильного или на сайте http://www.vtb-bank.kz/individuals/kreditovanie/

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