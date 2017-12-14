Право выбора: КФГД запустил единый депозитный портал

Депозитный портал www.deposit-kdif.kz не преследует коммерческие цели – в Фонде рассчитывают, что он поможет вкладчикам лучше сориентироваться в предложениях коммерческих банков и сделать правильный выбор.



На прошлой неделе в Алматы АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) презентовал свой новый проект – единую консолидированную базу данных по депозитам физических лиц, которая позволит пользователям подобрать наиболее подходящий депозит среди всего разнообразия предложений на рынке банковских услуг. Сервис получил название «Депозитный портал», и в него вошли данные, сформированные на основе отчетности, предоставляемой в КФГД всеми 30 банками – участниками системы гарантирования депозитов.



В КФГД отмечают, что портал не преследует никаких целей, кроме информационных: Фонд полностью разделяет курс Национального Банка на повышение финансовой грамотности и продвижение более осознанных финансовых решений. «На сегодняшний день в Казахстане есть ресурсы, которые так или иначе пытаются объединить информацию по депозитам, но они, в основном, преследуют коммерческие цели. Мы же создали портал, который отражает беспристрастные данные, полную и достоверную информацию, которая позволяет вкладчикам на одном ресурсе находить и сравнивать депозитные продукты всех банков», – отмечает Бакыт Когулов, Председатель КФГД.



По словам Председателя КФГД Бакыта Когулова, новый интернет-портал содержит сведения обо всех действующих депозитных продуктах. Каждый вкладчик путем подбора определенных параметров может выбрать интересующий его депозит. Подобрать подходящий депозит поможет специальный фильтр, где можно выбрать банк, тип депозита, срок депозита, ставку вознаграждения, периодичность начисления вознаграждения, первоначальный взнос, и такие дополнительные критерии, как автоматическая пролонгация, дистанционное обслуживание, возможность конвертации валюты и другие специфические условия, предлагаемые каждым банком. Кроме того, на Депозитном портале можно ознакомиться с начисляемыми бонусами и действующими акциями банков по депозитным продуктам, такими как оформление договора добровольного страхования, наличие cashback, получение в подарок платежных карточек. Помимо прочего, Депозитный портал предоставляет возможность изучить их основные финансовые показатели. Все это позволяет более тщательно подойти к выбору депозита, не выходя из дома.

При этом, по мнению главы КФГД, очень важно понимать, что максимальные ставки вознаграждения далеко не всегда являются главным критерием оценки качества депозитного продукта и часто, наоборот, могут сигнализировать об определенном риске для вкладчика.



«Люди зачастую видят только одну сторону, где есть максимальная ставка, очень хороший продукт на 1 год, ежедневная капитализация, акции, подарки, бонусы. Но если обратить внимание на то, какой это банк, какое у него финансовое состояние, то, возможно, вы откажетесь от этого выбора», – считает Б. Когулов.

В настоящее время максимальная ставка вознаграждения по депозитам в тенге, рекомендуемая КФГД, составляет 14% – это годовая эффективная ставка вознаграждения, и такие депозитные продукты есть на рынке. Как отмечает Б. Когулов, выбирая между банками, предлагающими высокую ставку вознаграждения, необходимо сравнить их финансовое состояние. «14% может предлагать как хороший банк, так и плохой. А мы наводим на мысль о том, что лучше выбирать хороший продукт с максимальной ставкой в хорошем банке», – отмечает он.



Учитывая, что интерес к банковским депозитам, как к финансовому инструменту по сохранению сбережений, возрастает, новый портал может быть очень востребованным. Согласно представленным КФГД данным, за период с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017 года депозитная база физических лиц выросла на 10%. Сегодня общая сумма депозитов физических лиц, размещенных в банках, составляет 8,1 трлн. тенге. Количество счетов физических лиц в течение указанного периода увеличилось на 6,5%, и на 1 ноября 2017 года составляет 45,5 миллионов.



Примечателен и тот факт, что объем депозитов в валюте снижается, а в тенге – растет. К примеру, на 1 ноября 2017 года сумма депозитов в тенге составляет 43%, тогда как на аналогичную дату прошлого года – 35%. Рост депозитов в иностранной валюте, наоборот, замедляется: в иностранной валюте хранится 57% сбережений казахстанцев, тогда как в ноябре прошлого года – 65%.



В структуре сбережений физических лиц в банках (в денежном выражении), по данным КФГД, преобладают срочные вклады (87,6%), доля вкладов до востребования и условных вкладов составляет 0,3% и 3,1% соответственно, деньги на текущих и карт-счетах – 9%. При этом доля счетов физических лиц, открытых в тенге, остается на довольно высоком уровне: по состоянию на 1 ноября 2017 года количество счетов в тенге составляет 95%, количество счетов в иностранной валюте – всего 5%.



Впрочем, поскольку ситуация на рынке может меняться, представленные на Депозитном портале данные будут регулярно обновляться. Все банки - участники системы гарантирования депозитов - обязаны информировать КФГД обо всех изменениях в депозитной линейке, а также о появлении новых продуктов.

Согласно законодательству, Казахстанский фонд гарантирования депозитов дает гарантию возврата депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае принудительного прекращения деятельности банка по решению суда. Максимальная сумма гарантии по депозитам в национальной валюте составляет 10 млн. тенге, а по депозитам в иностранной валюте – 5 млн. тенге в эквиваленте.



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