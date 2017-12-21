Два в одном

- На областном профсоюзном спортивном турнире за первенство федерации профсоюзов Мангистауской области наша футбольная команда заняла первое место, - сообщила Татьяна Пунтусова.

- Подарки получили победители и все участники, начиная с малышей и заканчивая 14-летними детьми. Работы выставлены на аукцион, все вырученные деньги пойдут в фонд помощи многодетной семье бывшей коллеги, работавшей на ТЭЦ-2. А детям этой семьи будут вручены сладкие новогодние подарки, - рассказала Татьяна Пунтусова.

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Так совпало в этом году, что эти две даты празднуются в одни дни — профессиональный День энергетика в республике приходится на третье воскресенье декабря — в этом году это 17 декабря.Для огромного коллектива комбината, где сегодня трудятся свыше трех с половиной тысяч работников, было проведено торжественное собрание в честь праздников.Всех, кто имеет непосредственное отношение к развитию экономики республики и края, к обеспечению полуострова светом, теплом и водой, поздравил генеральный директор предприятия Кайрат Абдрасилов.- Бурное развитие экономики региона — это заслуга и нашего комбината, который всегда объединял высококлассных профессионалов. Выражаю особую благодарность ветеранам-энергетикам, всем тем, кто остается верным своему профессиональному долгу. Благодаря коллективному труду, 2017 год мы завершаем с хорошими показателями: выработано 4,6 млрд. электроэнергии, произведено 20,5 млн. кубов всех видов воды, выпуск тепла и энергии увеличился на 8,6%, воды — на 2,5%. Уверен, что и в следующем году мы с успехом продолжим начатые нами проекты.Уважаемые коллеги, спасибо вам за высокий профессионализм и выдержку. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в нашем общем деле, несущем тепло и свет жителям Мангистау. Поздравляю вас с Днем независимости республики и Днем энергетика, - сказал Кайрат Абдрасилов.От имени ветеранов комбината коллег поздравил Василий Комкин, за плечами которого полувековой опыт работы на предприятии.- Сегодня Казахстан знают во всем мире, как суверенное и независимое государство, и мы горды этим. Поздравляю весь коллектив ТОО «МАЭК-Казатомпром» с достигнутыми успехами и желаю новых успехов в следующем году, - отметил ветеран труда.Состоялась и церемония награждения работников, представляющих авангард комбината.Кайрат Абдрасилов передал почетную грамоту акима Мангистауской области Нурлану Курманбаеву — заместителю начальника цеха по ремонту ЗПДиПТВС.Благодарственные письма главы региона генеральный директор ТОО вручил Ерболу Алдабергенову, начальнику участка ЦСП, Куату Сарсенгалиеву, заместителю начальника цеха ремонтного завода, а также Светлане Хазовой, электрослесарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений ТЭЦ-2.За образцовое выполнение трудовых обязанностей почетными грамотами Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» награждены Сергей Первунин, инженер-технолог РУ БН-350, Анна Малинникова, лаборант химического анализа ЦРТиТД, Багдат Туменбаев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТЭЦ-1, и Айсултан Сардарбеков, начальник цеха ЗПДиПТВС.Благодарственные письма председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Кайрат Абдрасилов передал Марии Померанцевой, руководителю группы ИВЦ, Юрию Афицкому, начальнику цеха ремонтного завода, Муналбаю Ибраеву, начальнику участка службы безопасности, Андрею Кожевникову, начальнику участка ЦСП, Елене Ширяевой, электрослесарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций ЦРКИПиА.Нагрудным знаком «Почетный энергетик» от Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации награждены Николай Тишкивский, заместитель начальника цеха по ремонту ТЭС, Эльдар Саяхов, начаьник участка ЦСП, Аманжол Итешов, слесарь по ремонту котельного оборудования ремонтного завода, а также Вадим Джиембетов, старший мастер ЗПДиПТВС.Нагрудный знак от Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации «Заслуженный энергетик» получили Сергей Шабунин, начальник цеха ТЭЦ-1, Николай Маленький, начальник цеха ТЭЦ-2, Жакип Косбергенов, слесарь по обслуживанию оборудования электростанций ТЭС, и Аллаберди Гапбаров, начальник бюро ЗПДиПТВС.Игоря Худякова, аппаратчика опреснительных установок ЗПДиПТВС, Александра Мальцева, слесаря-ремонтника ремонтного завода, Жумабека Заркулов, мастера станочных работ ремонтного завода, Никиту Волошина, экономиста по труду ТЭЦ-1, Гульмиру Баймуханову, начальника химцеха ТЭЦ-2, Андрея Яркина, электромонтера оперативно-выездной бригады ЦСП и Семена Суханова, инженера-электрика ТЭС, Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация отметила почетными грамотами.Генеральный директор комбината вручил почетные грамоты ТОО «МАЭК-Казатомпром» Бахыту Урумбаеву, мастеру РКЦ, Игорю Молотову, заместителю начальника цеха по эксплуатации ТЭС, Валентине Крамер, инструктору по организации службы безопасности, Саиду Инеркаеву, инженеру-программисту ИВЦ, Элеоноре Ануар, экономисту управления по сбыту, Наталье Толкишевской, инженеру по охране окружающей среды, Ольге Маркиной, начальнику отдела охраны окружающей среды, Амангуль Жалгасовой, начальнику отдела Управления и Булату Жумаканову, инженеру по нормированию труда.Благодарственные письма руководства комбината Кайрат Абдрасилов передал Ларисе Егоровой, электромонтеру станционного оборудования телефонной связи, Гульбану Тулеуовой, комплектовщице складского хозяйства, Родиону Ягудину, начальнику отдела РУ БН-350, Дмитрию Ернову, электромонтеру ТЭС, Максиму Жильцову, электрослесарю ЦРКИПиА, Саргали Губашеву, энергетику РСЦ, Татьяне Красновой, делопроизводителю УАТ, Балжан Аманжоловой, начальнику участка АХС, Денису Хворову, заместителю главного диспетчера ЦДС, Владимиру Романишину, художнику ИМЦ.Коллективом особо были встречены сотрудники, названные по итогам уходящего года лучшими работниками. Руководство предприятия отметило почетными грамотами Антона Трифонова, электромонтера ЦСП, Ивана Лопатина, электромонтера цеха связи, Асылбека Шомак, огнеупорщика ремонтного завода и Александра Шутова, инженера-лаборанта ЦРТиТД.За блестящую игру в КВН среди сотрудников предприятия почетными грамотами награждены Марина Дирр, Дархан Курманкулов, Владимир Вяткин, Ольга Могилина, Сергей Похилов, Булат Жумаканов, а также Шамиль Иманкулов за организацию игры КВН.Татьяна Пунтусова, председатель профсоюзной организации ТОО «МАЭК-Казатомпром», объявила имена победителей ежегодной спартакиады. Как сказала глава профсоюза, команда заняла второе место среди 11 команд, принявших участие в Спартакиаде.Лучшим игроком назван Андрей Литвинов. Ольга Борисова стала лучшей в соревнованиях по армрестлингу. Титул лучшего тренера присвоен Андрею Литвинову-старшему.Третье место по итогам спартакиады присуждено команде ЦРКИПиА, второе место получила команда ЦСП. Чемпионский титул завоевали представители Службы безопасности.Энергетиков поздравило командование «Батыс»: за активное содействие и участие в деле обучения и воспитания личного состава национальной гвардии Татьяне Пунтусовой была вручена почетная грамота. Кайрату Абдрасилову и заместителю генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром» Мереке Муханбетову был передан памятный знак-символика регионального командования «Батыс».На торжественном собрании были подведены также итоги конкурса новогодних игрушек. В этом году, на удивление организаторов, в нем приняли участие 540 детей работников комбината. Число детей, желающих продемонстрировать свои таланты, со слов Татьяны Пунтусовой, растет с каждым годом на 200-300 человек.Музыкальным украшением торжества стал праздничный концерт.