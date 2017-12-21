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О графике работы подразделений АО «ЕНПФ» в выходные дни 30-31 декабря 2017 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:01
О графике работы подразделений АО «ЕНПФ» в выходные дни 30-31 декабря 2017 года
ЕНПФ
В связи с предстоящими изменениями в пенсионном законодательстве, вступающими в силу с 1 января 2018 года, в том числе в части порядка расчета пенсионных выплат по графику, ЕНПФ информирует вкладчиков (получателей), достигших и достигающих пенсионного возраста в текущем году, а также имеющих установленную инвалидность первой и второй групп бессрочно, о нижеследующем.

С 1 января 2018 года пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в связи с достижением пенсионного возраста и установлением инвалидности первой и второй групп бессрочно будут осуществляться только на ежемесячной основе.

Единовременно получить пенсионные накопления будет возможно, если пенсионные накопления на дату обращения получателя в ЕНПФ не будут превышать 12-кратный размер минимальной пенсии (в 2018 году 404940 тенге (12*33745)). В случае превышения указанного размера пенсионные выплаты будут осуществляться ежемесячно.

В этой связи ЕНПФ доводит до сведения вкладчиков (получателей), у которых право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в связи достижением пенсионного возраста (мужчины - 63 года, женщины – 58 лет) наступило или наступит в текущем году, а также имеющих установленную инвалидность первой и второй групп бессрочно, о возможности оформления пенсионных выплат из ЕНПФ в порядке, установленном пенсионным законодательством, действующим до 1 января 2018 года, путем подачи в ЕНПФ заявления о назначении пенсионных выплат по 31 декабря 2017 года включительно.

Обращаем внимание, что в интересах вкладчиков (получателей) для реализации вышеуказанного права все операционные подразделения ЕНПФ будут работать 30 и 31 декабря 2017 года с 9-00 до 13-00 часов.

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