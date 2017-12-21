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Как работает страховка от онкологии

Просмотров:11 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Как работает страховка от онкологии
Как работает страховка от онкологии
По статистике, онкологические заболевания входят в тройку основных причин смертности в Казахстане. К сожалению, пока врачи и исследователи в поиске причин и не могут дать точных рекомендаций, которые бы стали панацеей от болезни. Финансовые институты во всем мире, в том числе и в Казахстане, предлагают застраховаться на случай обнаружения злокачественной опухоли. Vласть разбирается, как это работает.

Страховка от онкологических заболеваний – это просто медицинская страховка?
Нет, это совершенно другой продукт. Обычная медицинская страховка предлагает ежегодную проверку у ряда докторов и некоторый перечень услуг. Страховка от онкологических заболеваний больше похожа на те случаи, когда футболисты страхуют свои ноги, а певцы – голоса: то есть она начинает действовать только тогда, когда поставлен диагноз.

То есть застраховаться, если диагноз уже поставлен – нельзя?
По правилам страхования, «условно здоровый пациент» (что в медицинской терминологии означает человека, не прошедшего диагностику) покупает страховой полис сроком на год. И если в течение этого года ему будет поставлен диагноз «онкология» – он получит выплаты на лечение заболевания. В таком механизме есть и мотивация клиентов проходить медосмотры ежегодно и в случае, если болезнь есть – обнаружить ее на первой стадии, когда, по словам главного онколога Казахстана Диляры Кайдаровой, она 100% излечима.

Сколько стоит такая страховка? И где её можно приобрести?
Это услуга новая для казахстанского рынка и купить страховку от онкологических заболеваний можно лишь в некоторых страховых компаниях или банках. Например, в отделениях Банка ВТБ (Казахстан) можно приобрести страховой пакет «Будьте здоровы». Его стоимость зависит от возраста клиента: от 18 до 50 лет – 65 000 тенге за годовую страховку, а для клиентов от 51 до 75 лет – 105 000 тенге.

А какую сумму получает человек, если страховой случай наступит?
Если рассматривать полис «Будьте здоровы», то после подтверждения диагноза клиенту единовременно выплачивают 500 000 тенге на возмещение уже понесенных расходов, а также на покупку транспортных билетов, чтобы он мог добраться до клиники, сумма в размере 32,5 млн тенге предназначена для периода лечения и реабилитации в течение следующих 3 лет. Общая сумма страховки составляет 33 млн тенге.

В каких клиниках сможет лечиться человек на эти деньги?
Программа «Будьте здоровы» предполагает лечение онкологических заболеваний в лучших специализированных клиниках России, среди которых Российский онкологический научный центр им. Блохина, Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, Республиканский клинический онкологический диспансер, Национальный медицинский исследовательский радиологический центр, а также ультрасовременные диагностические центры России. Одна из главных ценностей этой страховки в том, что она помогает человеку, попавшему в беду, получить доступ к одним из самых высококвалифицированных докторов-онкологов в мире.

На что конкретно человек сможет потратить сумму страховки?
Страховой пакет в 33 млн тенге покрывает практически все, что проходит человек, приезжая в клинику с первично поставленным диагнозом: это, прежде всего, повторная диагностика и психологическая поддержка в клинике, также трансфер больного, непосредственно медицинские услуги и сопровождение пациента на всех стадиях лечения.

Материал подготовлен Vlast.kz
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