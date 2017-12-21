Как работает страховка от онкологии

По статистике, онкологические заболевания входят в тройку основных причин смертности в Казахстане. К сожалению, пока врачи и исследователи в поиске причин и не могут дать точных рекомендаций, которые бы стали панацеей от болезни. Финансовые институты во всем мире, в том числе и в Казахстане, предлагают застраховаться на случай обнаружения злокачественной опухоли. Vласть разбирается, как это работает.Страховка от онкологических заболеваний – это просто медицинская страховка?
Нет, это совершенно другой продукт. Обычная медицинская страховка предлагает ежегодную проверку у ряда докторов и некоторый перечень услуг. Страховка от онкологических заболеваний больше похожа на те случаи, когда футболисты страхуют свои ноги, а певцы – голоса: то есть она начинает действовать только тогда, когда поставлен диагноз.То есть застраховаться, если диагноз уже поставлен – нельзя?
По правилам страхования, «условно здоровый пациент» (что в медицинской терминологии означает человека, не прошедшего диагностику) покупает страховой полис сроком на год. И если в течение этого года ему будет поставлен диагноз «онкология» – он получит выплаты на лечение заболевания. В таком механизме есть и мотивация клиентов проходить медосмотры ежегодно и в случае, если болезнь есть – обнаружить ее на первой стадии, когда, по словам главного онколога Казахстана Диляры Кайдаровой, она 100% излечима
.Сколько стоит такая страховка? И где её можно приобрести?
Это услуга новая для казахстанского рынка и купить страховку от онкологических заболеваний можно лишь в некоторых страховых компаниях или банках. Например, в отделениях Банка ВТБ (Казахстан) можно приобрести страховой пакет «Будьте здоровы». Его стоимость зависит от возраста клиента: от 18 до 50 лет – 65 000 тенге за годовую страховку, а для клиентов от 51 до 75 лет – 105 000 тенге.А какую сумму получает человек, если страховой случай наступит?
Если рассматривать полис «Будьте здоровы», то после подтверждения диагноза клиенту единовременно выплачивают 500 000 тенге на возмещение уже понесенных расходов, а также на покупку транспортных билетов, чтобы он мог добраться до клиники, сумма в размере 32,5 млн тенге предназначена для периода лечения и реабилитации в течение следующих 3 лет. Общая сумма страховки составляет 33 млн тенге.В каких клиниках сможет лечиться человек на эти деньги?
Программа «Будьте здоровы» предполагает лечение онкологических заболеваний в лучших специализированных клиниках России, среди которых Российский онкологический научный центр им. Блохина, Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, Республиканский клинический онкологический диспансер, Национальный медицинский исследовательский радиологический центр, а также ультрасовременные диагностические центры России. Одна из главных ценностей этой страховки в том, что она помогает человеку, попавшему в беду, получить доступ к одним из самых высококвалифицированных докторов-онкологов в мире.На что конкретно человек сможет потратить сумму страховки?
Страховой пакет в 33 млн тенге покрывает практически все, что проходит человек, приезжая в клинику с первично поставленным диагнозом: это, прежде всего, повторная диагностика и психологическая поддержка в клинике, также трансфер больного, непосредственно медицинские услуги и сопровождение пациента на всех стадиях лечения.Материал подготовлен Vlast.kzНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ