Лучшие годы жизни

- Каждый из них внес свою лепту в развитие железнодорожной отрасли. Многие ушли с этого предприятия на заслуженный отдых, но компания с благодарностью вспоминает былые заслуги своих работников. На встрече также присутствовали сегодняшние, действующие специалисты предприятия, руководители и гости праздника, - проинформировало руководство компании.

На правах рекламы

Компания по оказанию услуг грузоперевозок «Каскор-Транссервис» в этом году отмечает своё 55-летие. В честь праздника в компании организовали спортивные состязания среди сотрудников, праздничный концерт и торжественный обед для ветеранов организации.Акционерное общество «Каскор-Транссервис» предоставляет широкий спектр услуг по грузовым железнодорожным перевозкам, обеспечивающий прекрасный результат и исключительно положительные отзывы. В настоящее время АО «Каскор-Транссервис» является мощным, технически оснащённым, современным предприятием железнодорожного транспорта, которое обслуживает тысячи грузоотправителей и грузополучателей, занимает одну из ключевых позиций в общей инфраструктуре территориально-промышленного комплекса Мангистауской области, является непосредственно связующим звеном между магистральными железнодорожными путями АО «НК «ҚТЖ» и РГП «Актауский международный морской торговый порт» (РГП «АММТП»). АО «Каскор-Транссервис» развивается и растёт с каждым днём на протяжении уже 55 лет!Уже и не вспомню, когда я пришла работать в эту прекрасную организацию. Но общий мой стаж ровно 50 лет. Конечно, компания всегда предоставляла наилучшие условия для своих сотрудников, новые компьютеры, обучение, поездки на курсы повышения квалификации. Какие могут быть жалобы? Я благодарна компании АО «Каскор-Транссервис» за эти великолепные годы и всё, что она для меня сделала, - делится Светлана Корнилаева, ветеран труда компании.В день празднования, 20 марта, руководством общества были организованы состязания среди сотрудников по волейболу, футболу и национальным играм. Силами общества был подготовлен праздничный концерт. Ну, и как же без праздничного застолья! АО «КТС» пригласили ветеранов предприятия, стаж каждого из которых составляет более 30 лет, на обед в кафе.Ветераны труда акционерного общества вспоминают свои годы работы в компании с теплом и блеском в глазах. Абсолютно все, без исключения, уверены в том, что благодаря АО «Каскор-Транссервис» их жизнь сложилась самым наилучшим образом. Впрочем, кто-то и вовсе обрёл любовь всей жизни именно на работе в компании.Я работала в компании с января 1967 года. Отдала компании 45 лет своей жизни, и ни о чём не жалею. На работе в организации я встретила своего будущего мужа. Наши судьбы переплелись благодаря компании, а сердца объединились. В общем, на двоих мы отработали в АО «Каскор-Транссервис» 90 лет. И я могу точно сказать, это были лучшие наши годы, - говорит Антонина Щур, ветеран труда компании.От имени акционерного общества были награждены отличившиеся работники благодарственными письмами и ценными подарками. С поздравительной речью выступил председатель правления Али Сахимов. В своей речи он выразил благодарность за достойный трудовой вклад в становление и развитие предприятия, высокую производственную и трудовую дисциплину, передал слова поздравления от председателя совета директоров. Он отметил, что благодаря достойному трудовому вкладу работников АО «Каскор-Транссервис» занимает лидирующие позиции.- Первые дизельные поезда появились именно у нас в Казахстане. Это я могу выделить как самое уникальное для компании. А так, всё у нас на работе всегда было здорово. Мне всегда, как единственному казаху, во времена начала работы организации везде давали дорогу. Много разных национальностей было, но в начале становления организации я был одним казахом, и мне всегда шли навстречу. Очень дружный коллектив у нас был, потому что организация делает всё, чтобы обеспечить дружескую и тёплую атмосферу своим сотрудникам, - говорит Бакытжан Сарсекенов, ветеран труда компании.Встреча проходила в теплой, дружественной обстановке. Ветераны предприятия делились своими воспоминаниями о совместной работе, вспоминали смешные и курьезные случаи из жизни и трудовых будней. Руководство компании выражает благодарность всем своим сотрудникам, поздравляет с годовщиной организации, а также с юбилеем города и праздником Наурыз Мейрамы.