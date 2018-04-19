Аудиторское заключение независимого аудитора по формам годовой отдельной финансовой отчетности

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2017 год

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

Отчетный период 2017 год

Отчет о прибылях и убытках

Отчетный период 2017 год

Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2017 год

Мы провели аудит прилагаемых форм годовой финансовой отчетности АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» (далее – «Компания»), состоящих из бухгалтерского баланса (№1-Б) по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о прибылях и убытках (№2-ОПУ), отчета о движении денежных средств (№3-ДДС-П) и отчета об изменениях в капитале (№5-ИК) за 2017 год, а также пояснительной записки, состоящей из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации. Формы годовой финансовой отчетности были подготовлены руководством в соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан №404 от 28 июня 2017 года.По нашему мнению, за исключением влияния на формы годовой финансовой отчетности вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», формы годовой финансовой отчетности за 2017 год подготовлены, во всех существенных аспектах, в соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан №404 от 28 июня 2017 год.Как указано в Примечании 3 к формам годовой финансовой отчетности, основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. До 1 января 2014 года Компания учитывала основные средства по переоцененной стоимости. В связи с изменением учетной политики и переходом на учет по первоначальной стоимости с 1 января 2014 года Компания пересчитала стоимость основных средств. Однако переоценка 2005 года на сумму 565,267 тыс. тенге не была включена в данный пересчет. Таким образом, на 31 декабря 2016 и 2017 годов некоторые основные средства отражены по переоцененной стоимости, и непокрытый убыток включает резерв от переоценки. В силу характера записей мы не смогли определить сумму корректировки отраженных в бухгалтерском учете основных средств, отложенных налоговых обязательств и непокрытого убытка на указанные даты, а также расходов по износу и подоходному налогу за 2017 и 2016 годы. При этом если бы руководство отражало основные средства по первоначальной стоимости, стоимость основных средств необходимо было бы уменьшить, а непокрытый убыток увеличить. Кроме того, пересчет оказал бы влияние на баланс отложенных налоговых обязательств и расходы по износу и подоходному налогу.Несмотря на наличие признаков обесценения основных средств, Компания не провела тест на обесценение по состоянию на 31 декабря 2017 года, что не соответствует требованиям МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Влияние этого несоответствия на балансовую стоимость основных средств и убыток за 2017 год, отраженный в отчете о прибылях и убытках, не может быть определено.Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «Ответственность аудитора за аудит форм годовой финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями, применимыми к аудиту форм годовой финансовой отчетности в Республике Казахстан. Нами также выполнены прочие этические обязанности, установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что получили достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения с оговоркой.Прилагаемые формы годовой финансовой отчетности подготовлены на основе допущения о том, что Компания будет непрерывно продолжать деятельность. В Примечании 4 к формам финансовой отчетности указано на отрицательный оборотный капитал Компании, продолжающиеся убытки от основной деятельности и непокрытый убыток. Данные события и условия, наряду с другими вопросами, изложенными в Примечании 4, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Компании непрерывно продолжать деятельность. Планы руководства Компании в отношении этих обстоятельств также представлены в Примечании 4 к формам годовой финансовой отчетности. Формы годовой финансовой отчетности не содержат каких-либо корректировок, которые могли бы возникнуть в результате данной неопределенности. Это не привело к модификации нашего мнения.Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Примечании 3 к прилагаемым формам годовой финансовой отчетности, в которой указана основа их подготовки. Формы годовой финансовой отчетности подготовлены для выполнения Компанией требований Приказа Министра финансов Республики Казахстан №404 от 28 июня 2017 года. Следовательно, формы годовой финансовой отчетности могут быть непригодны для иных целей.Аудит форм годовой финансовой отчетности Компании за 2016 год, подготовленных в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27 февраля 2015 года, был проведен другим аудитором, который выразил условно-положительное мнение в отношении указанных форм годовой финансовой отчетности 15 февраля 2017 года в связи с тем, что некоторые основные средства были отражены по переоцененной стоимости, что противоречило учетной политики Компании в отношении учета основных средств по первоначальной стоимости, а также в связи с некорректным определением генерирующей единицы для целей проведения теста на обесценение основных средств.Компания подготовила финансовую отчетность за 2017 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в отношении которой мы выпустили отдельное аудиторское заключение от 3 марта 2018 года.Руководство несет ответственность за подготовку данных форм годовой финансовой отчетности в соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан №404 от 28 июня 2017 года, а также за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для составления форм годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.При подготовке форм годовой финансовой отчетности руководство отвечает за оценку способности Компании непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление форм годовой финансовой отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности Компании.Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой форм годовой финансовой отчетности Компании.Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что формы годовой финансовой отчетности не содержат существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность – это высокая степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе форм годовой финансовой отчетности.• выявляем и оцениваем риски существенного искажения форм годовой финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход действующей системы внутреннего контроля;• получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о наличии существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании непрерывно продолжать деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему раскрытию информации в формах годовой финансовой отчетности или, в случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к утрате Компанией способности непрерывно продолжать деятельность;• проводим оценку представления форм годовой финансовой отчетности в целом, их структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения достоверности представления, лежащих в их основе операций и событий.Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.Республиканское государственное предприятие «Актауский международный морской торговый порт» было образовано как государственное предприятие в 1963 году. В 1996 году Компания была перерегистрирована в Республиканское Государственное Предприятие, находящееся в полном владении Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, и под управлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» (далее – «Компания») было образовано путем реорганизации вышеупомянутого государственного предприятия путем преобразования на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года №1539.Государство в лице АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-казына» является единственным Акционером Компании.12 декабря 2013 года пакет простых акций Компании передан АО «Фонд национального благосостояния «Самруқ-Қазына» в доверительное управление АО «Национальная компания «Қзақстан темiр жолы» (АО «НК «ҚТЖ»), которое осуществляет контроль над деятельностью Компании.Компания предоставляет услуги по погрузочно-разгрузочным работам как местным, так и международным организациям. Компания эксплуатирует два морских порта, расположенных в населенных пунктах: г. Актау и поселок Баутино на побережье Каспийского моря.Среднее количество работников Компании в 2017 и 2016 годах составило 607 и 702 человека, соответственно.Компания находится по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, поселок Умирзак.Данные формы годовой финансовой отчетности были утверждены к выпуску Вице-президентом по экономике и финансам и И.о. главного бухгалтера – директора департамента бухгалтерского учета и отчетности 20 марта 2018 года.Данные формы годовой финансовой отчетности были подготовлены в соответствии с принципом оценки по первоначальной стоимости, за исключением раскрытого в учетной политике и пояснительной записке к данным формам годовой финансовой отчетности.Формы годовой финансовой отчетности Компании подготовлены в соответствии с форматом форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404 («Приказ №404») на основе финансовой отчетности подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – «МСФО»).Данные формы финансовой отчетности представлены в тенге. Все значения в данных формах годовой финансовой отчетности округлены до тысячи, за исключением специально оговоренных случаев. Тенге является функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности Компании.Тенге не является полностью конвертируемой валютой за пределами Республики Казахстан. Операции в валютах, отличных от функциональной валюты Компании (в иностранных валютах), учитываются по рыночному курсу на дату совершения операции, установленному на Казахстанской фондовой бирже (далее - КФБ). По иностранным валютам, по которым не проводились торги на КФБ, курсы обмена валют рассчитываются Национальным банком Республики Казахстан с использованием кросс-курсов к доллару США в соответствии с котировками, полученными по каналам информационного агентства Reuters.Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по официальному рыночному курсу функциональной валюты, действующему на отчетную дату. Все курсовые разницы включаются в отчет о прибылях и убытках.Индекс: № 1-Б (баланс)Периодичность: годоваяПредставляют: организации публичного интереса по результатам финансового годаКуда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном форматепосредством программного обеспеченияСрок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетнымНаименование организации Акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»по состоянию на 31 декабря 2017 годатысячах тенгеИндекс: №3-ДДС-ППериодичность: годоваяПредставляют: организации публичного интереса по результатам финансового годаКуда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном форматепосредством программного обеспеченияСрок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетнымНаименование организации Акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 годатысячах тенгеИндекс: №2-ОПУПериодичность: годоваяПредставляют: организации публичного интереса по результатам финансового годаКуда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном форматепосредством программного обеспеченияСрок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетнымНаименование организации Акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 годатысячах тенгеИндекс: №5-ИКПериодичность: годоваяПредставляют: организации публичного интереса по результатам финансового годаКуда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспеченияСрок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетнымНаименование организации Акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 годатысячах тенге