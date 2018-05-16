Конкурентоспособность - будущее молодежи

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Совет молодых специалистов был создан в марте 2013 года в целях формирования у молодежи ценностно-патриотических установок, позитивной социальной адаптации, развития производственного, интеллектуального, инновационного и творческого потенциала молодежи.Из более 9000 человек, работающих в АО «Озенмунайгаз», одну треть составляет молодежь от 18 до 35 лет. На сегодняшний день в Совете состоят более 500 молодых специалистов.Преимуществами создания Совета стало его участие совместно с руководством компании в решении различных социальных, производственных и иных задач с возможностью представлять интересы молодежи.Совет состоит из первичных молодежных организаций, созданных в 16 производственных структурных подразделениях, каждое из которых имеет своего представителя в правлении. При Совете сформированы нижеследующие комитеты, охватывающие специалистов по различным интересам: по инновационным технологиям и модернизации производства; формированию здорового образа жизни и культуры; по связям с общественностью.За относительно небольшой период функционирования организацией были разработаны и внедрены новые действующие направления. Так, для воспитания патриотизма, изучения истории и культуры родного края Советом ежегодно проводится акция «По следам наших предков». В рамках акции проводятся экспедиции по историческим местам края. Участники посетили историко-культурный мемориальный комплекс «Отпан тау», подземные некрополи Бекет-Ата, Шопан-Ата, исторические места Караганбосага, Шеркала, Аксу, Самал и многие другие. По итогам экспедиции были сняты и показаны по городскому телевидению ряд видеофильмов.Большое внимание в Совете уделяется интеллектуальному развитию молодежи. С недавних пор были включены в программу проведение КВН, брейн-ринга и другие виды мероприятий. Для укрепления взаимопонимания между руководством и молодыми специалистами проводятся множество семинаров и тимбилдингов. Ежегодно организуется семинар-тренинг на тему «Молодые специалисты – будущее нашей компании», на котором производится обмен мнениями по вопросам развития молодежного движения компании.За пять лет деятельности Совет молодых специалистов был удостоен областной премии «Жыладамы – 2013» в номинации «Лучший молодежный проект».- Вообще попытки создания молодежного движения были. Молодежь АО «Озенмунайгаз» всегда активно участвовала в общественных мероприятиях, но такой организации не было на официальном уровне. В конце 2012 года к нам по собственной инициативе приехал генеральный директор АО РД «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, чтобы встретиться с молодежью. При встрече наша инициативная группа внесла предложение об открытии молодежного движения. Тогдашнее руководство и генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Абзал Мендыбаев поддержали нас. И в 2013 году 1 марта мы официально открылись как общественное объединение. После Советского Союза это стала первая молодежная организация среди нефтяных компаний. Мы стали инициаторами молодежного движения. Летом этого же года АО РД «КазМунайГаз» собрал всех молодых активистов более 30 групп-компаний с целью открытия Совета молодых специалистов во всех компаниях. Среди них ТОО «СП Казгермунай», АО «Эмбамунайгаз» и другие.Все помнят трагические события в Жанаозене в 2011 году, после этого стало необходимостью проведение молодежной политики. Есть выражение «Если ты не будешь заниматься молодежью, то молодежь будет заниматься тобой». Конечно, главной целью было объединить молодежь в союз талантливой, целеустремленной, продуктивной молодежи. Это стало, с одной стороны, платформой для кадрового резерва, а с другой, чтобы талантливая молодежь имела возможность себя проявить и в производстве, и в других сферах.- Когда мы открывались, это было общественное объединение. Мы существовали за счет спонсорских средств. Много мероприятий мы провели в 2013 -2014 годах. В 2015 году во время кризиса спонсорская помощь и инициативы по мероприятиям со стороны РД «КазМунайГаз» и АО «Озенмунайгаз» сократились. Таким образом, был небольшой спад в этот период. Если нет средств, то не можешь провести мероприятие, но, несмотря на это, мы где-то даже на собственные средства проводили, потому что этого хотели. С 2016 года мы работаем как молодежная организация при департаменте по связям с общественностью АО «Озенмунайгаз», и на все мероприятия у нас заложен бюджет.У нас по системе АО «НК» КазМунайГаз» сформировались более 80 компаний, представители которых участвуют в развитии молодежной политики. Отобраны пять основных направлений: карьерный рост молодых специалистов; социальная поддержка; благотворительные мероприятия; культурно-спортивные мероприятия; разработка новых технический решений - рационализаторство и инновационные технологии.Мы создали три комитета, вначале было восемь, потом семь, и так постепенно сокращая, мы достигли оптимальной цифры – три: по культурно-массовым мероприятиям; по рационализаторству и инновационным технологиям; по связям с общественностью (внешний пиар, внутренняя коммуникация).- Ежегодно мы активно участвуем в культурно-массовых мероприятиях: праздники Амал, Наурыз, 9 Мая и так далее. Кроме того, организовываем новогодние утренники для детей работников, концерты для отдыхающих в Кендерли; проводим спортивные мероприятия ко Дню Независимости, в свой профессиональный праздник, а также участвуем в спартакиаде среди дочерних компаний АО «НК «КазМунайГаз». Спортивные мероприятия мы проводим совместно с Жанаозенским городским отделом физической культуры и спорта. Мы активны на всех мероприятиях, пусть это будет праздник, посвященный Дню защиты детей или благотворительная акция. Список нуждающихся в помощи мы берем из собеса или из мечети.У нас есть организация «Қайырымды жандар», которая занимается волонтерской деятельностью. Мы работаем с ними совместно. Например, в месяц Рамазан мы обязательно в «Қадыр түн» организовываем «ауызашар» и помогаем работникам мечети. Мы откликаемся не только на помощь в пределах области, но также организовываем акции помощи людям из других областей. Например, тем, кто пострадал от паводков, мы организовывали сбор продуктов питания и одежды.У нас есть коммунальное учреждение «Тазалық». В качестве благодарности работникам этого предприятия за поддержку чистоты в городе мы дарим путевки в Кендерли на один день. Кроме того, там организовываем концерт, в котором участвует только наша молодежь, со стороны мы никого не приглашаем.У нас есть клуб английского языка. С 2014 года у нас функционирует интеллектуальный клуб участников игры брейн-ринг, я сам лично его веду. С 2017 года этот вид мероприятия был введен в бюджет. В квартал мы проводим по одному чемпионату среди 16 структурных подразделений. В нем участвуют команды из шести человек, каждую из которой представляет капитан. Особенность этого клуба в том, что в нем участвуют не только молодые, но и директора этих подразделений, их заместители. В подарок обычно мы дарим книги.- Каждый год у нас проводится конкурс инновационных рационализаторских идей. Примечательно, что мы занимаем каждый год первые места. Что такое рационализаторство? Это поиск новых технических решений, направленных на совершенствование деятельности производства.Наши ребята-рационализаторы воплощают свои идеи в технике для производства по пяти-шести направлениям: геология, КРС (капитальный ремонт скважин), автоматика, энергетика, техника безопасности и так далее. В общем, во всех направлениях производства они вносят свои предложения. На местном уровне у нас проходят отборочные туры, затем победители проектов, обычно 8-10 человек, едут со своими проектами и защищают их на республиканском уровне в Астане, в Алматы. В прошлом году такой конкурс прошел в Атырау. С одной стороны, это - обмен опытом, развитие командного духа. У этого конкурса есть и другая задача – реализация проектов на производстве. Специальная служба СИТР (служба инновационных технологий и развития) сопровождает лучшие проекты до реализации. Сотрудники службы связывают тех, кто успешно защитил проект, с необходимыми специалистами. К примеру, если нужен механик, то связывают с ним.В 2014 году Бекназар Таласбаев усовершенствовал технику для перевозки труб. Эти сани были старого выпуска 1960-70 гг. Идея Бекназара состояла в том, чтобы к ним приделать колеса и гидравлическое сооружение. Позже появились сани с колесами новых моделей, но и у них были недостатки.Вообще новые разработки проходят через ОПИ (опытно-промышленные испытания). К примеру, даже если оно мирового бренда, их привозят в количестве две-три штуки и применяют. Если изделие проходит испытание, то ставят вопрос о закупке.Разработка слесаря КИП-автоматики Жарылгапа Утешова прошла ОПИ и сейчас успешна внедрена. Этот парень в прошлом году внедрил в ВГУ (водогрейную установку) дистанционное управление. Заполненное водой ВГУ обслуживает оператор. Идея заключается в том, что для промывки подземных скважин нагревают воду. Для этого применяются большие емкости для нагревания воды. К ним подъезжают водовозы и забирают воду. В работу оператора входит заполнять водовозы. Его задачей является следить, чтобы вода не переполнилась, так как она вторичного применения, нежелательно, чтобы она вылилась на землю. Если раньше он выключал ручной кнопкой насос, то благодаря разработке Утешова воду можно отключить пультом дистанционного управления, который сделан из обычного пульта автомобиля.- В прошлом году мы взяли два места – первое и второе в Эмбе. В 2016 году в Кызылорде в ТОО «СП Казгермунай» мы взяли два первых места. Один из них Утеов и второй Акжигит Туешеев, их проекты уже внедрены в производство и прошли через ОПИ. Акжигит успешно защитил проект «Использование роликовых штанг при подземном ремонте». Сейчас сделан закуп по его разработке. Работник Аким Мурат защитил проект по выпуску ИСК (интеллектуальный станок-качалка) в 2016 году.- Наши рационализаторы всегда в поиске новых технических решений, поэтому для этого немаловажным фактором является обучение. В прошлом году мы пригласили Мухамбета Бакытжана, который обучает IT-технологиям и робототехнике. Он обучил наших участников клуба по инновационным технологиям и модернизации работе на платформе Arduino, и наши технари сразу все поняли. Мы закупили 10 комплектов Arduino в наш корпоративный учебный центр. Благодаря этому ребята нашли много решений к своим проектам. По итогам мы провели выставку во Дворце творчества школьников.В 2017 году среди работников АО «Озенмунайгаз» прошел отборочный конкурс, где Жасулан Каракулов занял первое место на республиканском конкурсе и получил диплом из рук председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева. Он сам победитель конкурса «Лучший по профессии».- Пока живет компания, будет и будущее у Совета молодых специалистов. Конечно, нефть не может быть нескончаемой. Мы не знаем, на сколько хватит нефти - на 15, 20 или 30 лет, но наше движение является созидательным. В какой бы компании не работали сегодняшние юноши и девушки, они могут применить эти знания, умения и навыки везде. Во-первых, наше движение положительно воздействует на развитие у молодежи здоровой гражданской позиции, во-вторых, у этих знаний есть практичность.С 2017 года в Совете молодых специалистов была организована лига КВН из 16 команд, которая прошла все этапы отборочных туров. Как сообщил Бауыржан Байимбетов, в этом году они планируют войти в высшую лигу КВН среди групп-компаний АО «НК «КазМунайГаз». С 2013 года в АО РД «КазМунайГаз» вторая неделя июня датирована как неделя молодого специалиста-нефтяника.Как видим, из положительных мотиваций и больших результатов создание Совета молодых специалистов стало новым стимулом к появлению продвинутой и конкурентоспособной молодежи в условиях четвертой промышленной революции, обозначенной главой страны.