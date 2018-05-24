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Казахстанцы, не выходя из дома, могут пользоваться основными услугами пенсионного фонда

Просмотров:80 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Казахстанцы, не выходя из дома, могут пользоваться основными услугами пенсионного фонда
АО «ЕНПФ»
Единый накопительный пенсионный фонд перевел в электронный формат все свои основные услуги для вкладчиков и получателей. В 2017 году доля операций, оказанных в электронном формате, составила 52 процента от всех проведенных операций. Напомним, что в 2017 году пенсионный фонд внедрил ряд электронных услуг с помощью сайта enpf.kz: это подача заявления на открытие пенсионного счета, внесение изменений в свои реквизиты, выбор интернет-информирования, подача заявления на получение выплаты и отслеживание онлайн его исполнения.

В этом году через сайт enpf.kz стало возможным получение дубликата пенсионного договора. Со времени запуска новых электронных услуг до 1 апреля 2018 года ими воспользовались около 20 тысяч человек. Точнее, 2 298 вкладчиков через сайт фонда «Личный кабинет» (с помощью ИИН и пароля или электронно-цифровой подписи, которую выдает Центр обслуживания населения) открыли личный пенсионный счет в режиме онлайн, 987 получателей (граждане, достигшие пенсионного возраста, и лица, у которых установлена бессрочная инвалидность 1-ой и 2-ой групп) подали заявление о назначении пенсии. 11 754 человек внесли изменения в свои личные данные, а 4 155 вкладчиков изменили способ получения информации о состоянии пенсионного счета через интернет. Использование электронных услуг занимает всего лишь несколько минут. А к 2021 году планируется довести долю операций, оказанных в электронном формате, до 55 процентов.

Число тех, кто получает информацию о пенсионном счете один раз в год в бумажном конверте по почте, становится меньше. Вместо этого становится больше тех, кто получает информацию через электронный портал. Данный способ получения информации очень удобен: он позволяет в любое время и в любом месте контролировать пенсионные взносы и инвестиционный доход. На 1 апреля 2018 года более пяти млн человек в качестве способа получения информации о состоянии пенсионного счета выбрали электронный способ информирования: более 823 тыс. человек получают выписки на электронный адрес и более 4,2 млн имеют возможность получать информацию посредством сайта или мобильного приложения для смартфонов и планшетов, функционирующих на разных операционных системах. При введении логина и пароля нужно помнить о том, что вместо логина вводится индивидуальный идентификационный номер (ИИН), а пароль необходимо придумать самому.

В конце 2017 года во всех 18 филиалах фонда были установлены терминалы самообслуживания. С помощью их вкладчики и получатели могут без обращения к специалисту фонда также с помощью современных технологий пользоваться любыми электронными услугами от открытия пенсионного счета до назначения пенсионных отчислений.

В скором времени на сайте фонда планируется с помощью ЭЦП включить составление договора о пенсионном обеспечении (в свою пользу) за счет добровольных пенсионных взносов.

Конечно, пенсионный фонд не ограничится обновлением сайта и развитием цифровых услуг. Сегодня устанавливаются контакты с операторами сотовой связи. Цель – дать возможность абонентам пользоваться сотовым приложением «ENPF» без трафика. Абоненты совместной компании Tele2 и Altel, несмотря на состояние баланса счета, могут использовать сотовое приложение фонда. ЕНПФ в скором будущем планирует составить такой договор и с другими операторами.
Надо отметить, что ЕНПФ уделяет особое внимание социально уязвимым слоям населения, особенно людям с ограниченными возможностями. Например, в 2017 году в рамках проекта «Мобильный агент» осуществлено более 189,5 тыс. операций, что в 6,5 раза больше, чем в 2016 году.

Вкладчиков и получателей ЕНПФ беспокоит не только сохранность, но и доходность накоплений на пенсионном счету. С этой точки зрения, 2017 год был успешным. Сумма чистого инвестиционного дохода на личных пенсионных счетах вкладчиков и получателей составила 550,6 млрд тенге, и доход пенсионных активов фонда достиг 7,92 процента. Напоминаем, что в это время уровень инфляции составлял 7,1 процента.
В первом квартале 2018 года чистый инвестиционный доход составлял 66 млрд тенге. С марта 2017 года до марта 2018 года доходность пенсионных активов фонда достигла восемь процентов, а уровень инфляции в это время составлял 6,6 процента.

В марте этого года аудиторы международной компании TÜV Thüringen e.V (ТЮФ Тюринген, Германия) провели сертификационный аудит в Системе менеджмента качества фонда. Цель – подтверждение соответствия международному стандарту ISO 9001:2015. Сертификационный аудит прошел успешно, фонд получил международный сертификат компании ТЮФ Тюринген. Это доказывает, что услуги, предложенные фондом, имеют высокое качество.

Департамент по связям с общественностью АО «ЕНПФ»

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