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Дешевые авиабилеты в Казахстане — мгновенный поиск через Aviasales

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 19:07
Дешевые авиабилеты в Казахстане — мгновенный поиск через Aviasales
Aviasales в Казахстане
Авиаперелет — не самый дешевый способ передвижения. Но при дальних путешествиях мы всегда стараемся выбирать самолет, даже если добраться до места назначения можно и поездом — перелет намного быстрее и приятнее, чем железнодорожная поездка.

Конечно, при этом все равно хочется сэкономить максимально возможные суммы. Сделать это можно разными способами. Необязательно лично изучать сайты всех авиакомпаний — гораздо удобнее поискать билет через Aviasales в Казахстане.

Aviasales — быстрый поиск самых дешевых перелетов
Портал Aviasales — универсальная поисковая система, позволяющая буквально за несколько минут найти и забронировать билеты на самолет на нужные даты. Сам портал не занимается продажей билетов и не предоставляет авиауслуги. Он только помогает сориентироваться в десятках и сотнях предложений авиакомпаний и агентств, не тратя на это слишком много времени.

К примеру, если вам необходимы авиабилеты Актау-Москва, понадобится всего лишь:

  • зайти на сайт Aviasales и указать в поисковой форме, откуда и куда вы собираетесь лететь;
  • поставить дату вылета, при необходимости — также дату, на которую необходимо взять обратный билет;
  • указать нужный вам класс авиабилета, а также количество человек: взрослых, детей и младенцев;
  • изучить результаты поиска, выданные по запросу, и выбрать наиболее подходящее вам предложение.


После этого останется только перейти непосредственно на сайт авиакомпании или агентства и забронировать билеты. Необходимо отметить, что с покупкой самых дешевых билетов лучше не тянуть — раскупаются они почти мгновенно и могут оказаться недоступны для покупки уже через считанные минуты.

Поисковая система Aviasales в Казахстане сотрудничает с более чем 700 авиакомпаниями, 40 агентствами и пятью системами бронирования. Все это гарантирует самую полную выборку авиабилетов — используя портал, вы можете быть уверены, что, действительно, видите наиболее выгодные, с финансовой точки зрения, предложения.

Помимо системы поиска, сайт Aviasales может предложить еще несколько удобных и полезных функций. В частности, это дополнительные сервисы: календарь, показывающий, как меняются цены на перелеты на протяжении года, и карта, отображающая динамику цен на разных авианаправлениях. Также доступен раздел со специальными предложениями от партнеров Aviasales и обновляемый ТОП-100 билетов с самой низкой стоимостью

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