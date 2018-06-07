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Благотворительная акция «Подари детям чудо»

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 09:51
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»


Простые детские радости вдруг становятся недоступны, когда ты болеешь и находишься в больнице, да ёще и несколько недель или месяцев.

Чтобы скрасить курс лечения для таких ребятишек, Народный банк в Международный день защиты детей устроил благотворительную акцию в каждом из 23 городов, где работают его региональные филиалы.

Так, в первый день лета в Мангистауском областном детском психоневрологическом дом-интернате «высадился» необычный «десант»: вместо дядь и тёть в белых халатах к ребятам в гости пришли герои сказок, весёлые аниматоры! Надо ли говорить, что удивлению и ликованию маленьких пациентов не было предела!
Весёлые игры, танцы, шоу мыльных пузырей, подарки - вот они, главные детские лекарства!

Эта масштабная акция Народного банка продолжила «Фестиваль добрых дел», организованный в честь 95-летнего юбилея финансового института. Он стартовал в январе с бесплатных ледовых катаний и продолжился бесплатными экскурсиями в казахстанские музеи, весенней посадкой деревьев во всех регионах страны, а также различными акциями для пользователей социальных сетей. Связующим звеном всех благотворительных инициатив стал призыв банка творить добро и делиться им с окружающими. Каждый месяц 2018 года посвящён общей для всех казахстанцев теме: спорту и здоровому образу жизни, национальным традициям, заботе о подрастающем поколении и пожилых людях, а также культуре и искусству.

Новая благотворительная акция банка — это не просто возможность поднять настроение маленьким пациентам, но и через волшебство, сказку и ощущение праздника хоть ненадолго скрасить их пребывание в больнице. Это пример искренней заботы и ещё одно напоминание об истинном смысле этого Международного детского праздника — о том, что самые юные наши сограждане так нуждаются в нашей помощи и защите.

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Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
Благотворительная акция «Подари детям чудо»
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