Благотворительная акция «Подари детям чудо»

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Чтобы скрасить курс лечения для таких ребятишек, Народный банк в Международный день защиты детей устроил благотворительную акцию в каждом из 23 городов, где работают его региональные филиалы.Так, в первый день лета в Мангистауском областном детском психоневрологическом дом-интернате «высадился» необычный «десант»: вместо дядь и тёть в белых халатах к ребятам в гости пришли герои сказок, весёлые аниматоры! Надо ли говорить, что удивлению и ликованию маленьких пациентов не было предела!Весёлые игры, танцы, шоу мыльных пузырей, подарки - вот они, главные детские лекарства!Эта масштабная акция Народного банка продолжила «Фестиваль добрых дел», организованный в честь 95-летнего юбилея финансового института. Он стартовал в январе с бесплатных ледовых катаний и продолжился бесплатными экскурсиями в казахстанские музеи, весенней посадкой деревьев во всех регионах страны, а также различными акциями для пользователей социальных сетей. Связующим звеном всех благотворительных инициатив стал призыв банка творить добро и делиться им с окружающими. Каждый месяц 2018 года посвящён общей для всех казахстанцев теме: спорту и здоровому образу жизни, национальным традициям, заботе о подрастающем поколении и пожилых людях, а также культуре и искусству.Новая благотворительная акция банка — это не просто возможность поднять настроение маленьким пациентам, но и через волшебство, сказку и ощущение праздника хоть ненадолго скрасить их пребывание в больнице. Это пример искренней заботы и ещё одно напоминание об истинном смысле этого Международного детского праздника — о том, что самые юные наши сограждане так нуждаются в нашей помощи и защите.