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ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 09:49
ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!
ТОО «Мунайтелеком»
В декабре 1998 года по решению правления акционерного общества «Мангистаумунайгаз», на базе ликвидированного имущества предприятия «Производственно-техническое управление связи» было создано Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайтелеком». В честь юбилея образования товарищества в здании Мангистауской областной филармонии был дан концерт силами местных творческих исполнителей. Помимо творческой части вечера лучшим работникам ТОО «Мунайтелеком» были вручены награды и медали за отличительные заслуги на производстве.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайтелеком» - предприятие с полувековой историей. Основанное в 1966 году, изначально как участок связи, позже – «Контора связи», в 1996 году – «Производственно-техническое управление связи» с вновь присоединенными участками автоматизации производства месторождений «Каламкас» и «Жетыбай», оно является одним из старейших предприятий нашего региона.

В 2016 году компания уже праздновала юбилей – 50 лет со дня образования при объединении «Казахстаннефть».

ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!


- Компания объединяет нефтяные промыслы полуострова Мангистау и такие населенные пункты как: поселок Жетыбай, Мунайши, Кызылтобе, Ынтымак, полуостров Бузачи и сам административный центр региона - Актау - в единое информационное пространство. Предприятие напрямую способствует освоению нефтяных богатств нашей земли, оказывает широкий спектр услуг, рассчитанных на различные категории потребителей, а также занимает прочные позиции в регионе, - отметил генеральный директор ТОО «Мунайтелеком» Ербол Мукашев.


ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!


Так как самому предприятию уже более 50 лет, на праздник в честь юбилея товарищества были приглашены более 70 ветеранов компании, участвовавших в создании и формировании такого явления на рынке нефтесервиса, как организация «Мунайтелеком». Старейшинам предприятия была дана возможность встретиться друг с другом заранее, до начала праздничного вечера, чтобы ветераны труда ТОО «Мунайтелеком» смогли пообщаться и вспомнить времена своей трудовой славы.

- Я начал работать в далеком 1976 году. Это было давно, начинал я инженером-электриком, дослужился до начальника группы связи, а потом уже перешел на работу в отдел охраны труда и техники безопасности. Там я проработал 37 лет. В наше время была советская дисциплина, жесткая, нарушений техники безопасности не допускалось от слова «совсем». Безопасность на производстве – самое главное. Свое я отработал, опыт передал молодому поколению. Сейчас я на заслуженном отдыхе, но сегодня, в день юбилея компании, хочу пожелать всем молодым работникам – будьте также внимательны и бдительны, как мы в свое время, и компания возьмет еще больших высот, - сказал Бауржан Махмутов, ветеран труда ТОО «Мунайтелеком».


ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!


На сегодняшний день ТОО «Мунайтелеком» является ведущим предприятием в своей отрасли, производственные цеха которого оснащены современными программными и аппаратными средствами, с высокими качественными показателями предоставляемых услуг. Компания оказывает такие услуги как: обеспечение телемеханизацией нефтедобывающих объектов, автоматизация технологических процессов и метрологического обеспечения средств измерения, спутниковый мониторинг автотранспортных средств, видеонаблюдение и охранно-пожарной сигнализации, обеспечение различными видами производственной связи объектов и предприятий АО «Мангистаумунайгаз», а также совместных предприятий и других организаций, занятых в нефтедобывающей отрасли, включая предприятия народнохозяйственного сектора.

ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!


В планах товарищества – разработка и внедрение современных технологий, таких как беспроводная связь, беспроводные способы передачи данных, беспилотные летательные аппараты с тепловизорами для охраны и мониторинга территорий месторождений.

- Мы хотим внедрить автоматизацию скважин путем внедрения интеллектуальных станций управления на нефтяных месторождениях. В наших планах заняться сборкой станций и комплектующих к ней. Сбор информации, передача данных в диспетчерскую, где в режиме онлайн диспетчеры могут видеть параметры скважины и управлять ею.
Буквально 5 декабря мы получили сертификат на производство станций, начало положено – будем дальше работать в этом направлении, - отметил генеральный директор Ербол Мурзабекович Мукашев.


ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!


В честь юбилея ветераны и действующие работники предприятия были награждены за заслуги на производстве. Порядка 40 человек получили почетные грамоты, благодарственные письма и медали от АО «НК «КазМунайГаз», АО «Мангистаумунайгаз», областного, отраслевого профсоюзов и акимата. С грамотами и благодарственными письмами были вручены сертификаты на получение денежной премии, которая способствует мотивации работников заявлять о себе, расти по карьерной лестнице, проявлять амбиции.

ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!


- Мы решили устроить концерт - поддержать имидж предприятия. Не хотели праздновать тривиально – в ресторане или кафе, а именно, провести праздничный вечер, так сказать, заявить о себе. В связи с этим были приглашены гости из акимата области, АО «НК «КазМунайГаз», АО «Мангистаумунайгаз», областного и отраслевого профсоюзов, а также из ТОО «OSC», ТОО «OCC», ТОО «ОТК», ТОО «МЭМ», - отметил Бауржан Назарович Торгаев, руководитель группы по управлению человеческими ресурсами и социальной политики ТОО «Мунайтелеком».


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ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!
ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!
ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!
ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!
ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!
ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!
ТОО «Мунайтелеком»: Нам 20 лет!
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