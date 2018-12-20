Красота женщин начинается изнутри!

Сегодня мы поговорим с акушером-гинекологом 1 категории многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP», врачом с многолетним практическим опытом работы - Нурланом Сагидуллаевичем Жакиевым - о наиболее распространённом женском заболевании под названием «Эндометриоз». Нурлан Сагидуллаевич ответит на наиболее часто задаваемые вопросы пациенток с диагнозом «Эндометриоз».Что же такое Эндометриоз?!
Эндометриоз – это появление клеток внутреннего слоя матки (эндометрия) в нетипичных местах: на брюшине, в яичниках, маточных трубах, на стенке и шейке матки, в мочевом пузыре, прямой кишке и других органах и тканях. Это одно из самых загадочных женских заболеваний. Несмотря на то, что этот диагноз выставляется достаточно часто, вопрос: что же это за болезнь, зачем и как ее лечить, часто остается без ответа. А как быть, если женщина с эндометриозом планирует беременность – надо ли что-то предпринимать в этом случае? Статистические данные указывают на то, что эндометриоз - это достаточно распространенное заболевание, которым страдают от 25% до 50% женщин репродуктивного возраста. Почему возникает эндометриоз и что это такое?
Причины заболевания не установлены по сегодняшний день и остаются предметом споров. Предложены многочисленные гипотезы эндометриоза, но ни одна из них не стала окончательно доказанной и общепринятой. Одна из теорий указывает на процесс ретроградной менструации, когда часть менструальной ткани проникает в брюшную полость, врастает в нее и увеличивается. Генетическая теория выдвигает точку зрения, что в генах некоторых семейств содержатся зачатки эндометриоза, и, таким образом, члены этих семейств предрасположены к заболеванию эндометриозом. Есть также теория, объясняющая возникновение эндометриоза тем, что ткань, пораженная эндометриозом, распространяется на другие части организма через лимфатическую систему. Другие считают, что остатки ткани из той фазы, когда женщина находилась в зачаточном состоянии, могут впоследствии развиться в эндометриоз, или что часть этой ткани, при известных условиях, не теряет способности к размножению.
Вероятность заболевания повышается при: частых воспалениях половых органов; опухолях (миоме матки); тяжелых родах; операциях на матке; абортах; употреблении алкоголя; курении; излишней «любви» к продуктам, содержащим кофеин; нарушениях в работе органов эндокринной системы (щитовидной железы, надпочечников, гипоталамуса, гипофиза, женских половых желез); пониженном иммунитете. Несмотря на данные исследования, реальная частота эндометриоза неизвестна, связано это с тем, что в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно и его очень сложно диагностировать. Поэтому регулярно проходите профилактический осмотр у врача-гинеколога. Особенно важно это тем, у кого были любые операции на матке (аборты, кесарево сечение, прижигание эрозии шейки матки и т.д.). Своевременное диагностирование – залог успешного лечения без последствий.Можно ли забеременеть при эндометриозе?
Эндометриоз значительно снижает шансы женщины забеременеть и может приводить достаточно часто к невынашыванию беременности. Если женщина с эндометриозом все-таки зачала ребенка, есть все основания полагать, что симптомы болезни станут значительно слабее в течение всего периода беременности.Симптомы эндометриоза
Симптоматика данного заболевания настолько разнообразна, что иногда способна ввести в заблуждение даже опытных специалистов. Эндометриоз матки может сопровождаться как ярко выраженными симптомами, так и вовсе их отсутствием.
Однако, определенные симптомы обязательно должны насторожить женщину: боли различной интенсивности, вплоть до острых, которые, как правило, всегда бывают во время месячного цикла, что заставляет женщин принимать обезбаливающие препараты. Согласитесь, что принятие анальгетиков во время цикла - явление не совсем нормальное. Боли могут локализоваться внизу живота, отдавать в паховую область, задний проход, переднюю поверхность бедра. Вторым не менее важным симптомом эндометриоза могут быть нарушения менструального цикла, которые проявляются в виде длительных мажущих коричневых выделений из половых путей до, после и в межменструальный период. Длительные мажущие выделения могут быть настолько интенсивными, что женщины могут путать начало и окончание цикла. Третьим, не менее важным симптом, являются болезненные половые контакты, называемые медицинским термином «диспореуния». Хирургическое лечение эндометриоза
Оперативное вмешательство показано при отсутствии эффекта от консервативной терапии в течение 6-9 месяцев, при эндометриоидных кистах яичников, при эндометриозе послеоперационных рубцов и пупка, при продолжающемся стенозировании просвета кишки или мочеточников, при непереносимости гормональных средств или наличии противопоказаний к их применению. Хирургические способы лечения эндометриоза заключаются в удалении эндометриоидных образований с яичников или иных мест поражения. Современная хирургия отдает предпочтение щадящим операциям – Лапароскопии. После удаления очагов болезни показано физиотерапевтическое и медикаментозное лечение для закрепления результата и восстановления цикла. Тяжелые формы эндометриоза лечатся удалением матки.
Отделение «Гинекологии» многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP» выполняет следующие операции в режиме стационарных условий, дневного стационара и амбулаторно:Лапароскопическая кистэктомия
(удаление различных кист яичников)Лапароскопическое устранение трубной беременности
(при внематочной беременности)Лапароскопический лизис спаек маточной трубы и яичников
(при трубно перитонеальной форме бесплодия)Лапароскопический дриллинг яичников
(при синдроме поликистозных яичников)Лапароскопическое одностороннее удаление придатков матки
(при различных подозрительных образованиях яичников, при выраженных изменениях маточных труб)Лапароскопическая коагуляция кровоточащего яичника
(при экстренных состояниях, чаще при апоплексии яичников)Лапароскопическая деструкция маточных труб
(при гидросальпинксах, пиосальпинксахЛапароскопическое удаление маточных труб или яичников
(при внематочной беременности, при гидросальпинксах, при хронических воспалительных заболеваниях маточных труб, как этап подготовки к программе ЭКО)Лапароскопическая миомэктомия с временным пережатием маточных артерий
(органосохраняющая операция, во время которой удаляется узел или узлы миомы при этом такие женщины способны рожать в будущем)Лапароскопическая тотальная гистерэктомия
(удаление матки с придатками или без придатков)Лапароскопическая промонтофиксация с использованием сетчатого протеза
(данная операция выполняется при опущении стенок влагалища и выпадении матки) Лапароскопия при тяжелых формах эндометриоза
(операция выполняется при так называемом ретроцервикальном инфильтративном эндометриозе, при котором происходит сращение между стенкой прямой кишки и задней стенкой влагалища, сращение между яичниками и маткой)Диагностическая гистероскопия с биопсией
(осмотр полости матки с помощью тонкого микроскопа, обычно выполняется перед подготовкой к ЭКО или у пациенток планирующих беременность)Гистерорезектоскопия при патологии полости матки
(удаление различных образований в полости матки, таких как полипы, гиперплазия, субмукозные миомы матки. Удаление происходит с помощью электрической петли, через которую проходит ток, который одновременно срезает и одновременно прижигает мелкие сосуды, которые кровоснабжают патологический участок полости матки. Данная операция выполняется под контролем зрения, хирург видит что удаляет)Пластические операции при опущение передней стенки влагалища без сетчатого протеза
(обычно данный тип операций выполняется у пациенток молодого и среднего возраста, у которых нет необходимости устанавливать сетчатый протез)Пластические операции при опущение задней стенки влагалища без сетчатого протеза
(данный тип операций выполняется у пациенток для улучшения качества половой жизни или при застарелых разрывах задней стенки влагалища, при которых пациентка испытывает боли или дискомфорт)Операция при стрессовом недержании мочи TVT –O
(операция выполняется у пациенток, которые при различной физической нагрузке - кашель, прыжки, чиханье - теряют мочу. При этом любое физическое усилие вызывает подтекание мочи малыми порциями)Сакроспинальная фиксация влагалищным доступом
(данный вид операций выполняется у пациенток, которых в силу различных причин невозможно выполнить операцию лапароскопическим доступом)Лапаротомия, миомэктомия
(выполняется при больших миоматозных узлах, которые невозможно удалить лапароскопическим доступом)Лапаротомия, экстирпация или ампутация матки
(удаление миоматозно изменённой матки полостным способом)Влагалищная экстирпация матки
(удаление матки через влагалище, при этом разреза на передней брюшной стенке нет).ТОО «Многопрофильная клиника «SOFIE MEDGROUP»»НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ