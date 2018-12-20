Красота женщин начинается изнутри!

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Эндометриоз – это появление клеток внутреннего слоя матки (эндометрия) в нетипичных местах: на брюшине, в яичниках, маточных трубах, на стенке и шейке матки, в мочевом пузыре, прямой кишке и других органах и тканях. Это одно из самых загадочных женских заболеваний. Несмотря на то, что этот диагноз выставляется достаточно часто, вопрос: что же это за болезнь, зачем и как ее лечить, часто остается без ответа. А как быть, если женщина с эндометриозом планирует беременность – надо ли что-то предпринимать в этом случае? Статистические данные указывают на то, что эндометриоз - это достаточно распространенное заболевание, которым страдают от 25% до 50% женщин репродуктивного возраста.Причины заболевания не установлены по сегодняшний день и остаются предметом споров. Предложены многочисленные гипотезы эндометриоза, но ни одна из них не стала окончательно доказанной и общепринятой. Одна из теорий указывает на процесс ретроградной менструации, когда часть менструальной ткани проникает в брюшную полость, врастает в нее и увеличивается. Генетическая теория выдвигает точку зрения, что в генах некоторых семейств содержатся зачатки эндометриоза, и, таким образом, члены этих семейств предрасположены к заболеванию эндометриозом. Есть также теория, объясняющая возникновение эндометриоза тем, что ткань, пораженная эндометриозом, распространяется на другие части организма через лимфатическую систему. Другие считают, что остатки ткани из той фазы, когда женщина находилась в зачаточном состоянии, могут впоследствии развиться в эндометриоз, или что часть этой ткани, при известных условиях, не теряет способности к размножению.Вероятность заболевания повышается при: частых воспалениях половых органов; опухолях (миоме матки); тяжелых родах; операциях на матке; абортах; употреблении алкоголя; курении; излишней «любви» к продуктам, содержащим кофеин; нарушениях в работе органов эндокринной системы (щитовидной железы, надпочечников, гипоталамуса, гипофиза, женских половых желез); пониженном иммунитете. Несмотря на данные исследования, реальная частота эндометриоза неизвестна, связано это с тем, что в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно и его очень сложно диагностировать. Поэтому регулярно проходите профилактический осмотр у врача-гинеколога. Особенно важно это тем, у кого были любые операции на матке (аборты, кесарево сечение, прижигание эрозии шейки матки и т.д.). Своевременное диагностирование – залог успешного лечения без последствий.Эндометриоз значительно снижает шансы женщины забеременеть и может приводить достаточно часто к невынашыванию беременности. Если женщина с эндометриозом все-таки зачала ребенка, есть все основания полагать, что симптомы болезни станут значительно слабее в течение всего периода беременности.Симптоматика данного заболевания настолько разнообразна, что иногда способна ввести в заблуждение даже опытных специалистов. Эндометриоз матки может сопровождаться как ярко выраженными симптомами, так и вовсе их отсутствием.Однако, определенные симптомы обязательно должны насторожить женщину: боли различной интенсивности, вплоть до острых, которые, как правило, всегда бывают во время месячного цикла, что заставляет женщин принимать обезбаливающие препараты. Согласитесь, что принятие анальгетиков во время цикла - явление не совсем нормальное. Боли могут локализоваться внизу живота, отдавать в паховую область, задний проход, переднюю поверхность бедра. Вторым не менее важным симптомом эндометриоза могут быть нарушения менструального цикла, которые проявляются в виде длительных мажущих коричневых выделений из половых путей до, после и в межменструальный период. Длительные мажущие выделения могут быть настолько интенсивными, что женщины могут путать начало и окончание цикла. Третьим, не менее важным симптом, являются болезненные половые контакты, называемые медицинским термином «диспореуния».Оперативное вмешательство показано при отсутствии эффекта от консервативной терапии в течение 6-9 месяцев, при эндометриоидных кистах яичников, при эндометриозе послеоперационных рубцов и пупка, при продолжающемся стенозировании просвета кишки или мочеточников, при непереносимости гормональных средств или наличии противопоказаний к их применению. Хирургические способы лечения эндометриоза заключаются в удалении эндометриоидных образований с яичников или иных мест поражения. Современная хирургия отдает предпочтение щадящим операциям – Лапароскопии. После удаления очагов болезни показано физиотерапевтическое и медикаментозное лечение для закрепления результата и восстановления цикла. Тяжелые формы эндометриоза лечатся удалением матки.Отделение «Гинекологии» многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP» выполняет следующие операции в режиме стационарных условий, дневного стационара и амбулаторно:(удаление различных кист яичников)(при внематочной беременности)(при трубно перитонеальной форме бесплодия)(при синдроме поликистозных яичников)(при различных подозрительных образованиях яичников, при выраженных изменениях маточных труб)(при экстренных состояниях, чаще при апоплексии яичников)(при гидросальпинксах, пиосальпинксах(при внематочной беременности, при гидросальпинксах, при хронических воспалительных заболеваниях маточных труб, как этап подготовки к программе ЭКО)(органосохраняющая операция, во время которой удаляется узел или узлы миомы при этом такие женщины способны рожать в будущем)(удаление матки с придатками или без придатков)(данная операция выполняется при опущении стенок влагалища и выпадении матки)(операция выполняется при так называемом ретроцервикальном инфильтративном эндометриозе, при котором происходит сращение между стенкой прямой кишки и задней стенкой влагалища, сращение между яичниками и маткой)(осмотр полости матки с помощью тонкого микроскопа, обычно выполняется перед подготовкой к ЭКО или у пациенток планирующих беременность)(удаление различных образований в полости матки, таких как полипы, гиперплазия, субмукозные миомы матки. Удаление происходит с помощью электрической петли, через которую проходит ток, который одновременно срезает и одновременно прижигает мелкие сосуды, которые кровоснабжают патологический участок полости матки. Данная операция выполняется под контролем зрения, хирург видит что удаляет)(обычно данный тип операций выполняется у пациенток молодого и среднего возраста, у которых нет необходимости устанавливать сетчатый протез)(данный тип операций выполняется у пациенток для улучшения качества половой жизни или при застарелых разрывах задней стенки влагалища, при которых пациентка испытывает боли или дискомфорт)(операция выполняется у пациенток, которые при различной физической нагрузке - кашель, прыжки, чиханье - теряют мочу. При этом любое физическое усилие вызывает подтекание мочи малыми порциями)(данный вид операций выполняется у пациенток, которых в силу различных причин невозможно выполнить операцию лапароскопическим доступом)(выполняется при больших миоматозных узлах, которые невозможно удалить лапароскопическим доступом)(удаление миоматозно изменённой матки полостным способом)(удаление матки через влагалище, при этом разреза на передней брюшной стенке нет).