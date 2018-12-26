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Работники АО «МРЭК» получили профессиональные награды ко Дню энергетика

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Работники АО «МРЭК» получили профессиональные награды ко Дню энергетика
Работники АО «МРЭК» получили профессиональные награды ко Дню энергетика
Свой профессиональный праздник отметили энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания». Специалисты отрасли всегда находятся на самом важном рубеже, обеспечивая население электрической энергией. От успешной работы специалистов АО «МРЭК» во многом зависит энергетическая безопасность региона.

Накануне Дня энергетика в АО «МРЭК» прошла торжественная церемония награждения сотрудников. Более 50 сотрудникам АО «МРЭК» были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма от имени Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации, ТОО «Казахстанские коммунальные системы», Ассоциации KAZENERGY, а также от имени Управления энергетики Мангистауской области.

За значительный вклад в развитие энергетики почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» присвоено Галымжану Калымовичу Рахимжанову, заместителю Председателя Правления по развитию и обеспечению АО «МРЭК». Галымжан Калымович - образец преданности своему делу, свой трудовой путь энергетика он начал более 20 лет назад. Будучи высококвалифицированным специалистом, знатоком своего дела, он внес огромный вклад в дело обеспечения надежности электроснабжения региона. На сегодняшний день Галымжан Калымович Рахимжанов является одним из передовых энергетиков региона.

Работники АО «МРЭК» получили профессиональные награды ко Дню энергетика


- Я чрезвычайно благодарен за такое высокое признание моей работы и моих достижений. Я обещаю приложить все усилия для того, чтобы и дальше трудиться так же плодотворно на благо энергетики региона и делать все для ее развития,- сказал Галымжан Калымович Рахимжанов.


В этот день награды ждали и других достойных работников энергетической отрасли. Высокого звания «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» удостоен Сарыкбай Карабалаевич Аманов. Свою трудовую деятельность в АО «МРЭК» он начал в 2002 году, прошел большой производственный путь от ведущего специалиста до руководящей должности. В данное время энергетик занимает ответственную должность начальника Службы высоковольтных сетей АО «МРЭК». Звание «Почетный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» получил также начальник Службы безопасности и охраны труда АО «МРЭК» Шабай Нуримов.

За многолетний и добросовестный труд почетным званием «Ардагер энергетик» награждён начальник Службы технического контроля АО «МРЭК» Яхья Тастемиров. Трудовой путь он начал более 40 лет назад с должности рядового специалиста. Энергетик всю жизнь посвятил отрасли, свою профессию он называет не иначе как призванием.

Работники АО «МРЭК» получили профессиональные награды ко Дню энергетика


- Вот уже более полувека компания является одним из крупнейших социально значимых предприятий всего Западного Казахстана. Коллективом предприятия проделана неоценимая, огромная работа по комплексной электрификации Мангистауской области. Эти достижения - труд каждого сотрудника. Я желаю вам всем дальнейших успехов на благо развития нашего края и страны,- сказал Шанытбай Есенгалиев, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства Энергетики РК.


Многолетняя история развития АО «МРЭК» берет свое начало в 1966 году, когда было образовано Мангышлакское предприятие электрических сетей в составе объединения «Казахстаннефть». Вот уже более полувека компания является одним из крупнейших социально значимых предприятий западного региона Казахстана. В Мангистауской области АО «МРЭК» оказывает услуги по передаче и распределению электроэнергии, вырабатываемой ТОО «МАЭК-Казатомпром». Трудовым коллективом предприятия проделана поистине неоценимая работа по комплексной электрификации Мангистауской области. Сегодня на карте региона нет практически ни одного, даже самого малого населенного пункта, куда бы не были проложены электрические сети.

Пресс- служба АО "МРЭК"

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