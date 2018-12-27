В АО «МРЭК» наградили победителей областного конкурса рисунков «С электричеством не шутят!»

- Конкурс приурочен к празднованию Дня энергетика и Году охраны труда в нашей компании. Таким способом мы стремимся научить школьников соблюдать правила электробезопасности. Ведь отображая что-то в своём рисунке, они запомнят это и задумаются, насколько важно быть осторожными, пользуясь различными электроприборами. Участники конкурса порадовали своими знаниями об электричестве, работе энергетиков, удивили фантазиями о развитии энергетической отрасли в будущем. Хочу сказать огромные слова благодарности Управлению образования Мангистауской области за поддержку в проведении этого конкурса. Рисунки победителей будут вывешены на стендах нашей компании, - рассказал начальник Службы безопасности и охраны труда АО «МРЭК» Шабай Нуримов.

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Членам комиссии, в состав которой вошли энергетики АО «МРЭК» и специалисты Управления образования Мангистауской области, пришлось нелегко. Из 50 работ, присланных на конкурс, было отобрано 10 лучших. В первую очередь, конкурсная комиссия обращала внимание на работы, которые отвечали основным требованиям: соответствие тематике, оригинальность, аккуратность и эстетичность.Участие в состязании приняли школьники 2-4 классов и 5-7 классов всех школ области. Конкурс проходил в три этапа.Одним из важных направлений работы АО «МРЭК» является профилактика и предупреждение электротравматизма среди детей и подростков.Главная цель проводимого конкурса – привлечь внимание детей, педагогов, родителей к теме электробезопасности, правильного и осторожного обращения с электричеством. Электросетевое оборудование опасно для жизни и здоровья, поэтому необходимо знать и соблюдать правила, о которых дети рассказали с помощью своих рисунков.Решением специальной комиссии первое место, за которое в качестве приза предусмотрены ноутбуки, завоевали - ученик 3 класса школы № 3 Жанаозена Бақдаулет Есешов, который оказался лучшим среди школьников 2-4 классов и ученица 6 класса актауской школы № 28 Аружан Клаубаева, ставшая победительницей среди учащихся 5-7 классов.На втором месте – работы ученицы 2 класса Ақкенже Жұмабек из школы №14 Жанаозена и пятиклассницы Айзере Кенен из школы №28 Актау. Школьницам вручили велосипеды за победу в конкурсе.Третье место было присуждено Анастасии Скорынкиной – воспитаннице Центра «Школьник» и семикласнику Нұртазе Серіку из областной школы-интерната. Ребята в подарок получили планшеты.Ученица 2 класса из актауской школы № 22 Назерке Нұрсұлтан и пятиклассница Інжу Қалаубекқызы из школы им. З.Баймырзаева Тупкарангаского района удостоены четвертого места, за которое предусмотрен денежный приз в размере 20 тысяч тенге.Пятое место заняли ученица средней школы № 10 Жанаозена Ұлпан Сарнияз и шестикласница Вероника Шестоперова из школы № 7 города Актау. Победительницам вручили стерео-наушники.Победителем номинации «Приз зрительских симпатий» стал воспитанник Центра «Школьник» Иван Голубь.Ежегодно специалисты АО «МРЭК» проводят работу с детьми и подростками в школах, повышая уровень грамотности в вопросах электробезопасности. Кроме того, для предотвращения трагических происшествий и недопущения несанкционированного проникновения на подстанции, энергетики АО «МРЭК» регулярно осматривают объекты электросетевого хозяйства, проверяют целостность ограждений, исправность запирающих устройств, наличие предупреждающих знаков. Под особым контролем находятся энергообъекты, вблизи которых расположены школы, дошкольные и социальные учреждения.