Автоматизация и новые технологии нефтеперекачивающей станции «Жетыбай»

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Нефтеперекачивающая станция «Жетыбай» выполняет операции по приему и откачке нефти по нефтепроводу «Узень-Жетыбай-Актау», также по приему нефти с производственных месторождений с последующей откачкой по магистральному нефтепроводу «Узень-Жетыбай-Актау» на головную нефтеперекачивающую станцию «Узень». НПС «Жетыбай» введена в эксплуатацию в 1965 году. Станция расположена в районе промышленной зоны поселка Мунайшы Каракиянского района.Нужно отметить, что в рамках автоматизации и цифровизации управление по приему и сдачи нефти ведется через главное диспетчерское управление в Астане и через местный диспетчерский пункт в онлайн-режиме. Это интегрированная автоматизированная система контроля и управления транспортировкой нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» протяженностью 5,4 тыс. км.По словам начальника нефтеперекачивающей станции «Жетыбай» Жамаладина Токтасынова, данный проект цифровизации позволяет повысить уровень производственной безопасности технологического процесса, уменьшить риски возникновения аварийных ситуаций и эксплуатационные затраты за счет снижения времени аварийного простоя оборудования, своевременного выявления неисправностей.В системе дистанционного контроля управления постоянно ведется контроль температуры, давления, режим, одним словом весь технологический процесс перекачки «черного золота».Резервуарный парк НПС «Жетыбай» состоит из четырех вертикальных стальных резервуаров, каждый из которых объемом 5000 кубических метров. Они предназначены для приема и временного хранения нефти.Магистральные и подпорные агрегаты, печи подогрева нефти - основные производственные объекты НПС «Жетыбай». Также в составе нефтеперекачивающей станции «Жетыбай» функционирует станция подогрева нефти «СПН 112 км» с тремя печами подогрева нефти.В рамках мероприятий по энергосбережению на объектах Мангистауского нефтепроводного управления эффективно эксплуатируется оборудование с частотно-регулируемым приводом. С 2013 года на НПС «Жетыбай» после внедрения ЧРП затраты на электроэнергию снизились до 26 процентов. Ввод в эксплуатацию третьей нитки нефтепровода Актау-Жетыбай Ду-700 в 2016 году сократил расход электроэнергии в том же году на 22 процента, при этом увеличив грузооборот также на 20-25 процентов.В этом году ЧРП установили в котельной НПС «Жетыбай». За счет датчика температуры наружного воздуха ЧРП плавно регулирует скорость вращения электродвигателя сетевых насосов, то есть это экономит электроэнергию и газ. Если отметить в целом по АО «КазТрансОйл», то потребление электроэнергии снизилось до 20 процентов.Доля потребления природного газа на подогрев нефти по Мангистаускому управлению составляет более 65 процентов от общего потребления энергоресурсов. При этом доля потребления газа на подогрев нефти НПС «Жетыбай» составляет 19 процентов. Данное потребление связано с особенностью технологического процесса при транспортировке нефти, а именно, ее путевой подогрев.Кстати, важный проект, который был реализован в этом году на НПС «Жетыбай», это - «Интерфейс систем автоматики котельных с системой SCADA». Реализация данного проекта позволила значительно снизить риск присутствия персонала на объекте. В настоящее время розжиг и управление котельными ведется дистанционно, и все технологические параметры находятся под полным контролем оператора на безопасном расстоянии для человека.Хотелось бы отметить, что АО «КазТрансОйл» проводит планомерную работу по модернизации технологического оборудования. На НПС «Жетыбай» в этом году провели масштабные работы по замене подпорных насосных агрегатов. В свою очередь, это также повысит энергоэффективность, производительность и надежность при перекачке нефти, помимо этого обеспечит резерв для подпорных насосных агрегатов.Кроме этого, по словам инженера-энергетика НПС "Жетыбай" Серика Жубаназара, эффективно функционирует закрытое распределительное устройство, где происходит прием и распределение электроэнергии.Мангистауское нефтепроводное управление — это одно из сложных многопрофильных структурных подразделений АО «КазТрансОйл». Здесь концентрируются разные технологические процессы для производства, приема, хранения и транспортировки нефти. Также проводятся различные опытно-промышленные испытания, эксперименты по внедрению эффективных технологий. Важным условием непрерывного и надежного производственного процесса является энергоснабжение объектов. Здесь большой упор делается на рациональное использование энергетических ресурсов. С 2015 года реализуется план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Обеспечивается оптимальный режим транспортировки нефти по каждому технологическому участку магистральных нефтепроводов.