Женщина, несущая свет

- Я не ошиблась, когда выбирала профессию! Вся моя жизнь связана с энергетикой. Здесь моя душа и мое призвание. И вот уже на протяжении 30 лет я занимаюсь своим любимым делом и должна признаться, что энергетика стала для меня больше, чем работа.

Со временем стала понимать, что эта профессия много мне дает, она всегда держит меня в тонусе, не позволяет расслабиться, она научила меня быть собранной, дисциплинированной, внимательной, уверенной в себе, решительной, хладнокровной в какой-то мере, – признается Дина Жакешова.

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В АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» трудятся 132 женщины разных специальностей. Накануне Международного женского дня мы расскажем об одной из представительниц прекрасного пола, работающей наравне со своими коллегами-мужчинами в энергетической отрасли.Дина Жакешова в профессии уже более 30 лет. Дина Куандыккызы - яркий пример тех женщин, которые меняют представление о том, что у энергетики «мужское» лицо.Женщина-энергетик прошла трудовой путь от электромонтера по обслуживанию подстанций до диспетчера самой большой подстанции Мангистауской области в Узеньском РЭС АО «МРЭК». Каждый день она поражает всех своим обаянием и оптимизмом, у нее всегда хорошее настроение и улыбка на лице.Огромный опыт и высокий профессионализм позволяют ей круглосуточно обеспечивать надежное функционирование режимов работы сетей, а также проводить непрерывный мониторинг работы устройств РЗА.В трудовых буднях, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей, Дина Куандыккызы старается оставаться женственной, обаятельной и привлекательной. Она несет на себе двойное бремя ответственности.Дина Жакешова пришла на работу в АО «МРЭК» еще совсем юной девушкой. В 1989 году она успешно окончила нефтяной техникум в городе Жанаозен по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». В том же году дипломированный специалист была принята на работу электромонтером на предприятие «Узень Энерго Нефть».В 1994 году Дина Куандыккызы приступила к работе в АО «Мангистауская региональная электросетевая компания». С 1994 по 2008 год Дина Жакешова проработала электромонтёром III разряда на подстанции в Узеньском РЭС. С 2008 года по сегодняшний день Дина Куандыккызы работает диспетчером в том же РЭС.Не останавливаясь на полученных знаниях, Дина Куандыккызы в 2002 году заочно окончила Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева по специальности «Автоматизированный привод».Каждый рабочий день Дина Жакешова начинает с мониторинга заявок от потребителей электроэнергии. В ее обязанности входит распределение бригад электромонтёров по местам сетевых аварий. Надёжность и бесперебойность электроснабжения потребителей в городе Жанаозен она держит на личном контроле.Помимо любимой профессии у Дины Жакешовой есть крепкая, сплоченная семья, поддерживающая ее во всем. Вместе с супругом она воспитывает двоих сыновей.Накануне наступающего Международного женского праздника Дина Жакешова желает своим коллегам–женщинам любви, крепкого здоровья, благополучия, производственных успехов в работе, добрых и верных друзей, семейного счастья.На сегодняшний день АО «МРЭК» является крупнейшей компанией в Мангистауской области, сосредоточенной на передаче и распределении электрической энергии в данном регионе. Основной объем потребления электроэнергии, транспортируемой по сетям АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», приходится на объекты нефтегазового сектора региона. Доля АО «МРЭК» на рынке распределения электроэнергии Мангистауской области составляет 90 процентов.