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АО «МРЭК»: к зиме готовы!

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 11:16
АО «МРЭК»: к зиме готовы!
АО «МРЭК»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» получило Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2019–2020 гг.

Ремонтная кампания по подготовке энергопредприятия к работе в предстоящий ОЗП успешно завершена.
Решение о выдаче соответствующего Паспорта готовности принято комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

Данный документ подтверждает высокий уровень подготовки электросетевого оборудования и персонала предприятия к работе в условиях низких температур.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики АО «МРЭК» выполнили все запланированные объёмы работ по техническому перевооружению и реконструкции, а также плановые задания по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электросетей, влияющих на прохождение ОЗП 2019-2020 гг.Весь комплекс мероприятий проводился строго согласно утверждённому графику.
Большое внимание уделено подготовке и повышению квалификации персонала. Обучением были охвачены все работники производственных служб АО «МРЭК», непосредственно занимающихся ремонтными работами.

АО «МРЭК»: к зиме готовы!


После завершения обучения все сотрудники были аттестованы и допущены к ремонтным работам. В ремонтной кампании было задействовано 46 бригад общей численностью 190 работников. Все ремонтные бригады были обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, необходимыми инструментами и приспособлениями.
Работа велась одновременно по нескольким направлениям: ремонт энергообъектов, техническое освидетельствование, диагностика и испытание оборудования, выполнение предписаний надзорных органов, подготовка систем диспетчерского управления сетями.

АО «МРЭК»: к зиме готовы!


- В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были проведены плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, мероприятия по модернизации распределительных сетей, сформирован аварийный запас материалов. Проделанная энергетиками работа обеспечит надёжность электроснабжения потребителей и повысит безопасность обслуживающего персонала, а также значительно уменьшит количество аварийных отключений, - сообщил начальник производственного технического управления АО «МРЭК» Кадырхан Ермекбай.


В общей сложности энергетиками АО «МРЭК» было отремонтировано 541,79 километров воздушных линий 220-110-35-6(10)-0,4 кВ и заменено более 290 опор линий электропередачи по всей области. Также был проведён капитальный ремонт шести силовых трансформаторов в Тупкараганском и Каракиянском районах.
Вне плана энергетики заменили три трансформатора напряжения 110 кВ в Каракиянском районе на подстанции «Плато», провели работу по замене трёх трансформаторов тока 110 кВ в городе Актау на подстанции «Прибрежная».
Энергетики заменили устаревшие комплектные трансформаторные подстанции (КТП) на новые в сёлах Бейнеу, Сынгырлау, Боранкуль, Акжигит, Жетыбай, Форт-Шевченко, Таушик и Кызылтобе.
Помимо этого, энергетики отремонтировали административные и производственные здания.

АО «МРЭК»: к зиме готовы!


- В число наших потребителей входят объекты образования, социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и ряд значимых предприятий области. Безусловно, необходимо, чтобы в осенне-зимний период электроснабжение было максимально стабильным и качественным. Работа по подготовке к осенне-зимнему периоду ежегодно начинается ещё весной. Объём работ достаточно большой, необходимо чтобы наши сети и энергообъекты были на 100 процентов готовы к зиме. Задача нашего предприятия — это надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей, вне зависимости от погоды и времени года, - подчеркнул Кадырхан Ермекбай.


Напомним, АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» является главным электросетевым предприятием области. В общей сложности общество эксплуатирует более пяти тысяч километров сетей.

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АО «МРЭК»: к зиме готовы!
АО «МРЭК»: к зиме готовы!
АО «МРЭК»: к зиме готовы!
АО «МРЭК»: к зиме готовы!
АО «МРЭК»: к зиме готовы!
АО «МРЭК»: к зиме готовы!
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