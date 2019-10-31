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Энергетики АО «МРЭК» установили новое оборудование в сельской местности

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 13:43
Энергетики АО «МРЭК» установили новое оборудование в сельской местности
АО «МРЭК»
Главное электросетевое предприятие области – АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» - установило новое энергетическое оборудование в сельской местности. Дополнительный новый трансформатор появился в селе Акшукур. Установили его энергетики АО «МРЭК» на улице Жанаконыс.

Поводом для проведения технических мероприятий по модернизации электросетевого комплекса территории послужило письмо жителей села.
Сельчане просили специалистов АО «МРЭК» улучшить качество электроснабжения, поскольку в период летних пиковых нагрузок у сельчан отмечались перепады напряжения.

- Руководством предприятия было принято решение установить дополнительный новый трансформатор, приобретённый в рамках инвестиционной программы на 2019 год. Благодаря этому жители села Акшукур получили дополнительный запас мощности электроэнергии, - сказал начальник Актауского РЭС АО «МРЭК» Серик Уразбаев.


Таким образом, для повышения надёжности электроснабжения села работниками Актауского РЭС АО «МРЭК» были произведены работы по установке трансформатора КТПН-10/0,4 кВ 160 кВа. Он позволяет увеличить мощность потребления почти в два раза. Энергетики гарантируют стабильное бесперебойное электроснабжение жителям села Акшукур.

Сельчане выражают благодарность за оперативное реагирование на коллективное письмо и выражают благодарность руководству предприятия за внимательность и доброжелательное отношение к своим потребителям.

- Мы рады, что в нашем селе поставили новое оборудование. Хотим выразить благодарность электрикам за профессионализм, оперативность и качественную работу. Желаем коллективу энергетической компании благополучия, успешной и эффективной реализации всех намеченных планов, - говорят жители села.

Напомним, в конце июля текущего года энергетики АО «МРЭК» установили новое энергетическое оборудование в селе Кызылтобе, обеспечив жителей села дальнейшим бесперебойным электроснабжением.

В общей сложности АО «МРЭК» эксплуатирует более пяти тысяч километров сетей, на балансе предприятия 66 единиц подстанций. Каждый год общество ведёт активную модернизацию своих энергетических объектов и продолжает обновлять свои электросети.

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