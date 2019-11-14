Автопарк АО «МРЭК» пополнился новой спецтехникой

Материально-техническое оснащение является важным аспектом для Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания». Накануне автопарк компании в целях повышения качества и расширения оказываемых потребителям услуг пополнился новой спецтехникой, это седельный тягач марки КАМАЗ 53504 (экологический класс евро-5), полуприцеп-опоровоз УСТ 94651F для перевозки опор СК-16, СК-22, СК-26 и полуприцеп бортовой УСТ 94651L для перевозки опор СВ-105, а также навесного оборудования.
Энергетики уже успели оценить преимущества этих автомобилей.
- Приобретение бортового полуприцепа даёт возможность перевозить за один рейс 16 опор марки СВ-105, не затрачивая время и дополнительные денежные расходы на оформление специальных разрешений за проезд. Также с увеличением объёма перевозок уменьшается количество рейсов, что приводит к экономии дизельного топлива, - сказал специалист Службы механизации и транспорта АО «МРЭК» Александр Дворецкий.
Полуприцеп УСТ 94651F предназначен для перевозки железобетонных опор линий электропередачи по дорогам общего пользования и пересечённой местности.
Энергетики АО «МРЭК» отметили, что преимуществом данной установки является минимизация рисков повреждения опор при транспортировке. В свою очередь, это увеличивает срок службы опор линий электропередачи.
По словам Александра Дворецкого, учитывая климатические особенности региона вся приобретённая техника обладает повышенной проходимостью и износостойкостью.
- Таким образом, пополнение автопарка надёжной, новейшей техникой даёт возможность качественно и бесперебойно предоставлять электроэнергию по сетям линий электропередачи и эксплуатировать их, - отметил Александр Дворецкий.На правах рекламы