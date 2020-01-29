Более 540 километров воздушных линий отремонтировали энергетики АО «МРЭК» в 2019 году

- В 2019 году компания инвестировала более 7 млрд. тенге в модернизацию подстанций и оборудования для того, чтобы обеспечить достаточную пропускную способность электросетей, надёжное электроснабжение потребителей и снизить уровень нормативных потерь. Ежегодно мы ставим перед собой сложные и амбициозные задачи по модернизации и развитию электросетевого комплекса Мангистауской области. От безотказной работы каждого нашего энергообъекта зависят, прежде всего, люди, объекты здравоохранения и социальной сферы, предприятия, - рассказал руководитель управления перспективного развития и капитального строительства АО «МРЭК» Мурат Иманов.

В 2019 году особое внимание уделено укрупнению сетей и модернизации оборудования открытых и закрытых распределительных устройств на подстанциях в рамках инвестиционной программы. Монтаж нового оборудования позволит повысить надёжность работы энергосистемы и снизить риск технологических нарушений.В 2019 году в рамках капитального ремонта энергетики АО «МРЭК» отремонтировали 541,79 километра воздушных линий 220-110-35-6(10)-0,4 кВ, заменили более 290 опор линий электропередачи по всей области и реконструировали восемь подстанций. На энергообъектах установлено новое оборудование, соответствующее современным требованиям.АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» расширило зону своей ответственности, приняв на баланс электросетевое хозяйство ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «Егин-су». В состав активов АО «МРЭК» вошли 153,18 километра линий электропередачи 35-110 кВ и девять подстанций: ПС-110/10кВ «База Отдыха», ГПП-110/6 «1 Г», ГПП-110/10кВ «2 Г», ГПП-110/10кВ «3 Г», ГПП-110/10 кВ «Прибрежная», ГПП-110/35/6 кВ «Куюлус», ГПП-110/6 кВ «Н-2», ГПП-110/6 кВ «РМЗ» и ГПП-35/6 кВ «4».Вне плана на вновь приобретённой подстанции «Прибрежная» энергетики провели работу по замене трёх трансформаторов тока 110 кВ в городе Актау. Также заменили два трансформатора 16 МВА на 25 МВА на подстанции ГПП-110/10кВ «2Г». Проведённые работы на подстанции обеспечат надёжным электроснабжением существующих потребителей, а также дадут возможность подключения новых потребителей. В конце 2019 года АО «МРЭК» выдало технические условия на 4,9 МВт.В прошлом году специалисты АО «МРЭК» внедрили систему SCADA на подстанциях «Баутино», «Курык», «Умирзак», «Акжигит», «3А», «Каражанбас-2», «ПТВ», «Промбаза» и «Таучик».Энергетики общества отмечают, что в декабре 2019 года было завершено строительство линии электропередачи (ЛЭП-220кВ) от Актау в сторону нефтяного месторождения Каражанбас протяженностью 198 км.Все мероприятия по инвестиционной программе выполнены в целях снижения уровня изношенности оборудования на подстанциях.АО «МРЭК» будет продолжать повышение своей инвестиционной привлекательности и внедрение современных высокоэффективных технологичных решений в целях надежного и устойчивого обеспечения всех внутренних потребностей области в электроэнергии, обеспечения энергетической безопасности, надежной энергетической базы для устойчивого экономического роста региона.