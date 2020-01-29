«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Января
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 380.84 KZT
  • €1 = 419.5 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Более 540 километров воздушных линий отремонтировали энергетики АО «МРЭК» в 2019 году

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 14:03
Более 540 километров воздушных линий отремонтировали энергетики АО «МРЭК» в 2019 году
АО «МРЭК»
Одним из приоритетов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» является повышение надёжности работы своего электросетевого оборудования, обеспечение стабильного и качественного электроснабжения области.

В 2019 году особое внимание уделено укрупнению сетей и модернизации оборудования открытых и закрытых распределительных устройств на подстанциях в рамках инвестиционной программы. Монтаж нового оборудования позволит повысить надёжность работы энергосистемы и снизить риск технологических нарушений.

В 2019 году в рамках капитального ремонта энергетики АО «МРЭК» отремонтировали 541,79 километра воздушных линий 220-110-35-6(10)-0,4 кВ, заменили более 290 опор линий электропередачи по всей области и реконструировали восемь подстанций. На энергообъектах установлено новое оборудование, соответствующее современным требованиям.

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» расширило зону своей ответственности, приняв на баланс электросетевое хозяйство ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «Егин-су». В состав активов АО «МРЭК» вошли 153,18 километра линий электропередачи 35-110 кВ и девять подстанций: ПС-110/10кВ «База Отдыха», ГПП-110/6 «1 Г», ГПП-110/10кВ «2 Г», ГПП-110/10кВ «3 Г», ГПП-110/10 кВ «Прибрежная», ГПП-110/35/6 кВ «Куюлус», ГПП-110/6 кВ «Н-2», ГПП-110/6 кВ «РМЗ» и ГПП-35/6 кВ «4».

Более 540 километров воздушных линий отремонтировали энергетики АО «МРЭК» в 2019 году


Вне плана на вновь приобретённой подстанции «Прибрежная» энергетики провели работу по замене трёх трансформаторов тока 110 кВ в городе Актау. Также заменили два трансформатора 16 МВА на 25 МВА на подстанции ГПП-110/10кВ «2Г». Проведённые работы на подстанции обеспечат надёжным электроснабжением существующих потребителей, а также дадут возможность подключения новых потребителей. В конце 2019 года АО «МРЭК» выдало технические условия на 4,9 МВт.

В прошлом году специалисты АО «МРЭК» внедрили систему SCADA на подстанциях «Баутино», «Курык», «Умирзак», «Акжигит», «3А», «Каражанбас-2», «ПТВ», «Промбаза» и «Таучик».

- В 2019 году компания инвестировала более 7 млрд. тенге в модернизацию подстанций и оборудования для того, чтобы обеспечить достаточную пропускную способность электросетей, надёжное электроснабжение потребителей и снизить уровень нормативных потерь. Ежегодно мы ставим перед собой сложные и амбициозные задачи по модернизации и развитию электросетевого комплекса Мангистауской области. От безотказной работы каждого нашего энергообъекта зависят, прежде всего, люди, объекты здравоохранения и социальной сферы, предприятия, - рассказал руководитель управления перспективного развития и капитального строительства АО «МРЭК» Мурат Иманов.


Более 540 километров воздушных линий отремонтировали энергетики АО «МРЭК» в 2019 году


Энергетики общества отмечают, что в декабре 2019 года было завершено строительство линии электропередачи (ЛЭП-220кВ) от Актау в сторону нефтяного месторождения Каражанбас протяженностью 198 км.
Все мероприятия по инвестиционной программе выполнены в целях снижения уровня изношенности оборудования на подстанциях.
АО «МРЭК» будет продолжать повышение своей инвестиционной привлекательности и внедрение современных высокоэффективных технологичных решений в целях надежного и устойчивого обеспечения всех внутренних потребностей области в электроэнергии, обеспечения энергетической безопасности, надежной энергетической базы для устойчивого экономического роста региона.

На правах рекламы

Более 540 километров воздушных линий отремонтировали энергетики АО «МРЭК» в 2019 году
Более 540 километров воздушных линий отремонтировали энергетики АО «МРЭК» в 2019 году
Более 540 километров воздушных линий отремонтировали энергетики АО «МРЭК» в 2019 году
Более 540 километров воздушных линий отремонтировали энергетики АО «МРЭК» в 2019 году
Более 540 километров воздушных линий отремонтировали энергетики АО «МРЭК» в 2019 году
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика