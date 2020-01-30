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Как найти потерявшуюся посылку из интернет-магазина: инструкция для покупателей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:19
Как найти потерявшуюся посылку из интернет-магазина: инструкция для покупателей
Как найти потерявшуюся посылку из интернет-магазина: инструкция для покупателей

Посылка из Китая может идти к адресату довольно длительное время, иногда случаются задержки в пути и даже потеря почтового отправления. Чтобы вовремя объявить тот или иной груз в розыск, необходимо отслеживание посылок с момента отправки сортировочного пункта в Китае, до получения адресатом.


Отслеживание легче всего осуществить через сайт-агрегатор, где собирается информация от множества перевозчиков в разных странах мира в режиме текущего времени и есть возможность отследить посылку бесплатно.


Отличным примером такого сайта является Posylka.net: сервис дает возможность отслеживания сразу нескольких посылок, а при регистрации будет отправлять уведомления на электронный почтовый ящик адресата. Данный сайт помогает отследить посылку онлайн и своевременно открыть спор с продавцом на Алиэкспресс в случае необходимости, либо найти потерявшееся почтовое отправление.


Отслеживание почтовых отправлений


Любую посылку можно отыскать только по трекерному номеру. Идентификатор почтового отправления присваивается в момент принятия груза перевозчиком, после чего посылка может не двигаться около 7-ми дней, пока производится сортировка партии. Номер покупателю должен предоставить продавец интернет-магазина. Далее почтовое отправление будет фиксироваться в разных пунктах по пути следования.


Существует срок поиска груза, по истечении которого предъявить претензию продавцу будет уже невозможно, поэтому отслеживание посылок лучше всего осуществлять в режиме реального времени во всех странах мира.


Некоторые перевозчики предоставляют информацию только при движении груза по Китаю, а при пересечении границы с любой другой страной необходимо будет искать сайт перевозчика по территории нужного государства, что весьма неудобно. Важный момент — срок защиты сделки должен быть обозначен в личном кабинете покупателя, при необходимости его можно продлить, но по его истечении предъявить претензию будет нельзя.


Как найти посылку на почте



Посылка может задержаться на одном из сортировочных пунктов почты России.


Поиск почтового отправления можно осуществить на сайте, для этого нужно воспользоваться отслеживанием по интернету, либо позвонить в ближайшее отделение связи или посетить почтовое отделение лично. Любой способ можно осуществить только посредством трек-номера. Почта России владеет информацией только о передвижении посылки по нашей стране, с момента прохождения таможни. Если найти почтовое отправление данными способами не удалось, следует писать заявление на розыск посылки.


Как подать заявление на розыск посылки


Перед подачей в розыск почтовых отправлений следует как можно скорее открыть спор с продавцом через личный кабинет покупателя на сайте интернет-магазина. Часто продавцы дорожат своим рейтингом и быстро решают подобные вопросы. Если же найти общий язык не удалось, следует обратиться к администрации сайта (до окончания срока защиты сделки).


Предварительно нужно проверить отслеживание посылки и выяснить, в каком пункте посылка была зафиксирована последний раз. Претензию следует подавать на сайте продавца, заполнив специальную форму и письменное заявление в ближайшем отделении связи.


В заявлении указываются паспортные данные получателя, трекерный номер и квитанция об отправке, которые должны быть в личном кабинете получателя на сайте интернет-магазина.


Если посылка не найдется после розыска отправления, можно требовать возмещение ущерба, для этого заполняется отдельное заявление. Онлайн-продавцы могут сами найти посылку или отправить товары повторно — любое решение вопроса должно фиксироваться в открытом споре с продавцом, который нельзя закрывать до получения товара на руки или денежного возмещения. Сумма компенсации за утерю почтового отправления должна равняться объявленной ценности посылки, поэтому занижать ее нельзя.



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