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В АО «МРЭК» состоялось совещание по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business».

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 13:59
В АО «МРЭК» состоялось совещание по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business».
АО "МРЭК"
В пятницу, 31 января, на информационной площадке АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» прошло совещание по вопросам улучшения позиции Казахстана в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» по индикатору «Подключение к системе электроснабжения».

Группа аналитиков Всемирного банка (World Bank) ежегодно в 190 странах мира проводит исследования благоприятных условий ведения бизнеса. Анализ производится по 10 индикаторам.

Одним из индикаторов является «Подключение к системе электроснабжения», по которому Казахстан в 2019 году занял 67 место.

Индикаторы «Подключение к системе электроснабжения» охватывают все процедуры, через которые должно пройти предприятие, чтобы на постоянной основе подключить рассматриваемый объект к системе электроснабжения и обеспечить поставку электроэнергии. Такие процедуры включают в себя подачу заявлений и заключение договоров с энергетическими предприятиями, получение всех необходимых разрешений от распределительных сетей и других учреждений, проведение необходимых инспекций, а также выполнение всех внешних работ по подключению, получение завершительных актов и окончательную поставку электроэнергии. Исследование разделяет процесс подключения к системе электроснабжения на отдельные процедуры и определяет время и стоимость прохождения каждой из них.

Повышение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» стало возможным благодаря проводимой системной работе правительства по реформированию действующего законодательства, совершенствованию разрешительной системы, упрощению процедур создания бизнеса, оптимизации государственной контрольно-надзорной деятельности и улучшению бизнес-климата.

В целях улучшения позиции страны в рейтинге Всемирного банка Министерством энергетики Республики Казахстан за прошедший период в рамках шестого пакета законодательных поправок проведена работа по исключению необходимости проведения энергетической экспертизы после завершения строительно-монтажных работ.

В АО «МРЭК» состоялось совещание по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business».


Для подключения к системе электроснабжения в Республике Казахстан необходимо пройти следующие шесть процедур:

1) Подача заявки на подключение к электросетям и ожидание выдачи технических условий (в зависимости от заявленной мощности от пяти до 15 дней);

2) Ожидание завершения разработки и согласования проекта (33 дня);

3) Получение разрешения на земляные работы (четыре дня);

4) Ожидание завершения работ по внешнему подключению электромонтажной организацией (22 дня);

5) Ожидание подачи напряжения и опломбировки прибора учёта электроэнергии вместе с выдачей акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и получение акта опломбировки прибора учёта (четыре дня);

6) Заключение договора на электроснабжение (три дня).

В АО «МРЭК» состоялось совещание по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business».


В семинаре приняли участие специалисты АО «МРЭК», территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, а также представители энергосбытовых организаций, управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

Основная цель совещания заключалась в разъяснении реформ, направленных на упрощение подключения к системе электроснабжения.

На совещании с докладом выступил Шанытбай Есенгалиев, руководитель территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

В АО «МРЭК» состоялось совещание по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business».


По его словам, в рамках улучшения позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» уже приняты поправки в законодательство и разработаны проекты по оптимизации рабочих процессов, в частности, в сфере энергетики, направленные на сокращение количества разрешительных процедур, сроков и финансовых затрат бизнеса.

На совещании также обсуждались актуальные вопросы в сфере энергетики. Гости, в свою очередь, принимали активное участие в дискуссиях и делились собственным опытом и практикой.

В АО «МРЭК» состоялось совещание по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business».


В АО «МРЭК» состоялось совещание по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business».


В АО «МРЭК» состоялось совещание по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business».


В АО «МРЭК» состоялось совещание по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business».


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