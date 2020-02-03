В АО «МРЭК» состоялось совещание по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business».

Группа аналитиков Всемирного банка (World Bank) ежегодно в 190 странах мира проводит исследования благоприятных условий ведения бизнеса. Анализ производится по 10 индикаторам.Одним из индикаторов является «Подключение к системе электроснабжения», по которому Казахстан в 2019 году занял 67 место.Индикаторы «Подключение к системе электроснабжения» охватывают все процедуры, через которые должно пройти предприятие, чтобы на постоянной основе подключить рассматриваемый объект к системе электроснабжения и обеспечить поставку электроэнергии. Такие процедуры включают в себя подачу заявлений и заключение договоров с энергетическими предприятиями, получение всех необходимых разрешений от распределительных сетей и других учреждений, проведение необходимых инспекций, а также выполнение всех внешних работ по подключению, получение завершительных актов и окончательную поставку электроэнергии. Исследование разделяет процесс подключения к системе электроснабжения на отдельные процедуры и определяет время и стоимость прохождения каждой из них.Повышение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» стало возможным благодаря проводимой системной работе правительства по реформированию действующего законодательства, совершенствованию разрешительной системы, упрощению процедур создания бизнеса, оптимизации государственной контрольно-надзорной деятельности и улучшению бизнес-климата.В целях улучшения позиции страны в рейтинге Всемирного банка Министерством энергетики Республики Казахстан за прошедший период в рамках шестого пакета законодательных поправок проведена работа по исключению необходимости проведения энергетической экспертизы после завершения строительно-монтажных работ.1) Подача заявки на подключение к электросетям и ожидание выдачи технических условий (в зависимости от заявленной мощности от пяти до 15 дней);2) Ожидание завершения разработки и согласования проекта (33 дня);3) Получение разрешения на земляные работы (четыре дня);4) Ожидание завершения работ по внешнему подключению электромонтажной организацией (22 дня);5) Ожидание подачи напряжения и опломбировки прибора учёта электроэнергии вместе с выдачей акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и получение акта опломбировки прибора учёта (четыре дня);6) Заключение договора на электроснабжение (три дня).В семинаре приняли участие специалисты АО «МРЭК», территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, а также представители энергосбытовых организаций, управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области.Основная цель совещания заключалась в разъяснении реформ, направленных на упрощение подключения к системе электроснабжения.На совещании с докладом выступил Шанытбай Есенгалиев, руководитель территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.По его словам, в рамках улучшения позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» уже приняты поправки в законодательство и разработаны проекты по оптимизации рабочих процессов, в частности, в сфере энергетики, направленные на сокращение количества разрешительных процедур, сроков и финансовых затрат бизнеса.На совещании также обсуждались актуальные вопросы в сфере энергетики. Гости, в свою очередь, принимали активное участие в дискуссиях и делились собственным опытом и практикой.