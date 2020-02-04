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Испанская примера — ждать ли борьбы за чемпионство?

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 15:36
Испанская примера — ждать ли борьбы за чемпионство?
Испанская примера
В этом сезоне Ла Лига выглядит, откровенно, самым слабым чемпионатом среди большой четвёрки. Результаты футбола топовых клубов, мягко говоря, не впечатляют.

Это во многом связано с тем, что три гранда испанского футбола проходят через кризис и стараются перестраивать свой состав. Но всё это вносит дополнительную интригу, и испанский футбол сегодня становится только интереснее.

Кто является главным претендентом на титул?

Безусловно, главными претендентами на титул остаются Реал, Барселона и Атлетико. И каждая из команд испытывает определённые проблемы. Давайте посмотрим, что сейчас происходит с тремя главными грандами:

Испанская примера — ждать ли борьбы за чемпионство?


• Атлетико
Летом матрасники продали свою главную звезду Антуана Гризманна и на вырученные деньги купили молодое португальское дарование Жоау Феликса. И предсезонка, действительно, прошла мощно, результаты футбольных матчей на Международном кубке чемпионов поражали. Но дальше всё пошло по накатанной — Атлетико не может забить. Из 21 матча выиграно только девять, и сейчас мадридский клуб находится вне зоны Лиги чемпионов.

• Барселона
Каталонцы начали сезон в качестве главного претендента на титул, но ближе к середине что-то пошло не так. В середине января Барса сменила главного тренера. Сейчас команда кардинально меняет свой стиль, плюс всплыли проблемы с составом, которые срочно нужно решать. И чемпионство всё больше отдаляется от Лионеля Месси.

Испанская примера — ждать ли борьбы за чемпионство?


• Реал Мадрид
Сливочные начали сезон хуже всех, казалось, что приход Зидана ничего не изменил. Однако постепенно Реал набрал форму, уверенно вышел из группы в Лиге чемпионов и занимает первую строчку в текущей турнирной таблице. А апофеозом стало Эль Классико. Да, игра закончилась ничьей, но при просмотре этого футбола онлайн было видно, что Реал доминирует с большим преимуществом, а от поражения Барселону спасла лишь удача.
Главным претендентом на титул сейчас является, кажется, именно Реал, даже несмотря на то, что отрыв от Барсы составляет всего три очка. Однако все факторы складываются в пользу того, что этот отрыв дальше будет только увеличиваться.

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