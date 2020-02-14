В АО «МРЭК» поздравили воинов-интернационалистов с днем вывода войск из Афганистана

- Война в Афганистане стала символом мужества и отваги советских воинов. В этот февральский день мы не только с благоговением отдаём дань памяти всем погибшим героям, глубоко соболезнуя боли потерь их родных и близких. Мы безмерно благодарны всем вернувшимся домой, всем, кто достойно исполнил поставленные командованием задачи, всем, кто пережил ужасы и тяготы войны. Преклоняясь перед мужеством павших, мы не вправе забывать о ныне живущих участниках боевых действий, о семьях погибших, - сказал председатель профсоюзного комитета ОО «Локальный профсоюз АО «МРЭК» Бауыржан Алибеков.

- В 1979 году был призван в армию. Служил в танковом полку в городе Кушка. Вблизи Кушки находилась самая южная точка СССР. 26 января 1979 года нас подняли по тревоге, и мы расположились вдоль границы Афганистана. Утром 28 января зашли в Афганистан. Наш полк расположился возле города Шинданд (Афганистан). До мая 1981 года я с честью выполнял свой интернациональный и воинский долг. В АО «МРЭК» работаю с 1996 года. Особую признательность хочу выразить руководству Общества за то, что не забывают про нас и помогают участникам боевых действий, - сказал Джалгасбек Куркитов.

Накануне в АО «МРЭК» состоялась торжественная встреча с ветеранами и участниками боевых действий в Афганистане.Мероприятие началось с минуты молчания в память о тех, кто так и не вернулся из Афганистана живым. 15 февраля 1989 года последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло эту республику. Вывод советского контингента из Афганистана начался 14 мая 1988 года. Советские войска на территории данной страны находились девять лет, один месяц и девятнадцать дней — с 1979 по 1989 год.В рамках данного мероприятия руководство Акционерного Общества совместно с Председателем профсоюза поздравили троих работников предприятия, принимавших участие в боевых действиях за рубежом. В их адрес были произнесены слова признательности и благодарности за проявленное мужество и стойкость при исполнении воинского долга.В ознаменование памятной даты воины-интернационалисты получили материальную помощь от руководства и профсоюзного комитета предприятия.От имени всех работников заместитель председателя Правления по эксплуатации АО «МРЭК» Жаксылык Сагымбеков пожелал воинам-интернационалистам мирного неба, крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия во всём.В свою очередь, ветераны Афганской войны поделились своими фронтовыми воспоминаниями и выразили благодарность за поддержку и оказанную помощь.