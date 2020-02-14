«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Февраля
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 376.4 KZT
  • €1 = 409.56 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

В АО «МРЭК» поздравили воинов-интернационалистов с днем вывода войск из Афганистана

Просмотров:10 Опубликовано: Сегодня, 12:48
В АО «МРЭК» поздравили воинов-интернационалистов с днем вывода войск из Афганистана
АО «МРЭК»
Ежегодно 15 февраля в Казахстане отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Среди тех, кто выполнял свой воинский долг в Афганистане, есть и работники АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», которые больше 20 лет работают на энергетическом предприятии. Всего в Акционерном Обществе трудятся три ветерана Афганской войны. Это автокрановщик Службы механизации и транспорта Махмуд Каражанов, диспетчер Актауского РЭС Джалгасбек Куркитов и главный инженер Шетпинского РЭС Орынгали Саркулов.

Накануне в АО «МРЭК» состоялась торжественная встреча с ветеранами и участниками боевых действий в Афганистане.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о тех, кто так и не вернулся из Афганистана живым. 15 февраля 1989 года последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло эту республику. Вывод советского контингента из Афганистана начался 14 мая 1988 года. Советские войска на территории данной страны находились девять лет, один месяц и девятнадцать дней — с 1979 по 1989 год.

В рамках данного мероприятия руководство Акционерного Общества совместно с Председателем профсоюза поздравили троих работников предприятия, принимавших участие в боевых действиях за рубежом. В их адрес были произнесены слова признательности и благодарности за проявленное мужество и стойкость при исполнении воинского долга.

В АО «МРЭК» поздравили воинов-интернационалистов с днем вывода войск из Афганистана


- Война в Афганистане стала символом мужества и отваги советских воинов. В этот февральский день мы не только с благоговением отдаём дань памяти всем погибшим героям, глубоко соболезнуя боли потерь их родных и близких. Мы безмерно благодарны всем вернувшимся домой, всем, кто достойно исполнил поставленные командованием задачи, всем, кто пережил ужасы и тяготы войны. Преклоняясь перед мужеством павших, мы не вправе забывать о ныне живущих участниках боевых действий, о семьях погибших, - сказал председатель профсоюзного комитета ОО «Локальный профсоюз АО «МРЭК» Бауыржан Алибеков.


В АО «МРЭК» поздравили воинов-интернационалистов с днем вывода войск из Афганистана


В ознаменование памятной даты воины-интернационалисты получили материальную помощь от руководства и профсоюзного комитета предприятия.
От имени всех работников заместитель председателя Правления по эксплуатации АО «МРЭК» Жаксылык Сагымбеков пожелал воинам-интернационалистам мирного неба, крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия во всём.

В свою очередь, ветераны Афганской войны поделились своими фронтовыми воспоминаниями и выразили благодарность за поддержку и оказанную помощь.

В АО «МРЭК» поздравили воинов-интернационалистов с днем вывода войск из Афганистана


- В 1979 году был призван в армию. Служил в танковом полку в городе Кушка. Вблизи Кушки находилась самая южная точка СССР. 26 января 1979 года нас подняли по тревоге, и мы расположились вдоль границы Афганистана. Утром 28 января зашли в Афганистан. Наш полк расположился возле города Шинданд (Афганистан). До мая 1981 года я с честью выполнял свой интернациональный и воинский долг. В АО «МРЭК» работаю с 1996 года. Особую признательность хочу выразить руководству Общества за то, что не забывают про нас и помогают участникам боевых действий, - сказал Джалгасбек Куркитов.


В АО «МРЭК» поздравили воинов-интернационалистов с днем вывода войск из Афганистана


На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика