Женщины в энергетике: Асыл Сарсенова – 32 года работы в АО «МРЭК»

- Родители хотели, чтобы я стала врачом. Но я выбрала для себя профессию бухгалтера. На сегодняшний день бухгалтер — это одна из самых распространенных и востребованных специальностей как во всем мире, так и в Казахстане. Финансовый анализ и бухгалтерский учет в такой области, как энергетика, очень интересен. Устроилась на наше предприятие, с тех пор никуда отсюда не уходила, настолько втянулась в работу, к людям привыкла. Это прекрасный опыт для меня, для молодых специалистов, в нашей компании замечательный коллектив, и наряду с опытными сотрудниками, у которых есть чему поучиться, есть поколение перспективных людей со своими целями в жизни. Безусловно, энергетика традиционно считается мужской отраслью, но это не мешает прекрасному полу быть отличными специалистами в «мужском» деле, и добиваться высокого мастерства и успешных результатов, - рассказала Асыл Сарсеновна.

- На протяжении многих лет я занимаюсь своим любимым делом, и должна признаться, что энергетика стала для меня больше, чем работа. Безусловно, работа занимает очень много времени. Но тем ни менее, я, как и любая женщина, никогда не забываю о своей семье. Накануне наступающего Международного женского праздника хотелось бы пожелать всем моим коллегам-женщинам любви, здоровья, благополучия, добрых и верных друзей, семейного счастья и успехов, - подчеркивает Асыл Сарсеновна.

Энергетика традиционно считается мужской отраслью. Между тем женщины уже давно и прочно заняли свои позиции в энергетической отрасли. В АО «МРЭК» достойную роль, в том числе и на руководящих должностях, занимают женщины-энергетики. Именно они, благодаря своим знаниям и опыту, ежедневно делают всё возможное для обеспечения комфортного и безопасного проживания жителей Мангистауской области.О ней в АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» знают все! Интересная, строгая, ответственная, многогранная – эти и многие другие эпитеты звучат в адрес Асыл Сарсеновой. Руководитель управления финансового и налогового учета АО «МРЭК» всегда в работе.Асыл Сарсеновна работает на предприятии болеет 30 лет. Прошла трудовой путь от расчетного бухгалтера до руководителя управления.Асыл Сарсеновна Сарсенова не сразу пришла в энергетику. Окончив в 1987 году Алма-Атинский институт народного хозяйства «Нархоз» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности», вернулась в Актау. В том же году трудовую деятельность начала в одном из подразделений предприятия «Мангышлакнефть». Проработав расчетным бухгалтером передвижной механизированной колонны №4, Асыл Сарсеновне пришлось уволиться в связи с передислокацией предприятия в Кызылординскую область.В 1988 году молодой специалист пришла на работу в Мангышлакское предприятие электрических сетей (в настоящее время - АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»).Расчетным бухгалтером в АО «МРЭК» молодой специалист трудилась недолго. Продемонстрировав внимательное и ответственное отношение к делу, через четыре года она была назначена заместителем главного бухгалтера. На этой позиции проработала 15 лет. В 2007 году возглавила управление финансового и налогового учета компании.Асыл Сарсеновна зарекомендовала себя принципиальным и мудрым руководителем. За профессиональные качества и вклад в энергетику Асыл Сарсеновна неоднократно поощрялась отраслевыми наградами. В 2016 году от Национального бизнес-рейтинга РК Асыл Сарсеновне была вручена медаль за профессиональные заслуги.В этом году Асыл Сарсеновна выходит на пенсию, но, по ее словам, она ни капли не жалеет, что связала свою жизнь с бухгалтерией в энергетической отрасли.