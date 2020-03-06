Женщины в энергетике: Асыл Сарсенова – 32 года работы в АО «МРЭК»

В Казахстане растет доля участия женщин в промышленном производстве, нефтегазовом и энергетическом секторе, инновационном и инфраструктурном развитии. В АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» трудятся 166 женщин разных специальностей. Накануне Международного женского дня мы расскажем об одной из представительниц прекрасного пола.
Энергетика традиционно считается мужской отраслью. Между тем женщины уже давно и прочно заняли свои позиции в энергетической отрасли. В АО «МРЭК» достойную роль, в том числе и на руководящих должностях, занимают женщины-энергетики. Именно они, благодаря своим знаниям и опыту, ежедневно делают всё возможное для обеспечения комфортного и безопасного проживания жителей Мангистауской области.
О ней в АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» знают все! Интересная, строгая, ответственная, многогранная – эти и многие другие эпитеты звучат в адрес Асыл Сарсеновой. Руководитель управления финансового и налогового учета АО «МРЭК» всегда в работе.
Асыл Сарсеновна работает на предприятии болеет 30 лет. Прошла трудовой путь от расчетного бухгалтера до руководителя управления.
Асыл Сарсеновна Сарсенова не сразу пришла в энергетику. Окончив в 1987 году Алма-Атинский институт народного хозяйства «Нархоз» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности», вернулась в Актау. В том же году трудовую деятельность начала в одном из подразделений предприятия «Мангышлакнефть». Проработав расчетным бухгалтером передвижной механизированной колонны №4, Асыл Сарсеновне пришлось уволиться в связи с передислокацией предприятия в Кызылординскую область.
В 1988 году молодой специалист пришла на работу в Мангышлакское предприятие электрических сетей (в настоящее время - АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»).
Расчетным бухгалтером в АО «МРЭК» молодой специалист трудилась недолго. Продемонстрировав внимательное и ответственное отношение к делу, через четыре года она была назначена заместителем главного бухгалтера. На этой позиции проработала 15 лет. В 2007 году возглавила управление финансового и налогового учета компании.
- Родители хотели, чтобы я стала врачом. Но я выбрала для себя профессию бухгалтера. На сегодняшний день бухгалтер — это одна из самых распространенных и востребованных специальностей как во всем мире, так и в Казахстане. Финансовый анализ и бухгалтерский учет в такой области, как энергетика, очень интересен. Устроилась на наше предприятие, с тех пор никуда отсюда не уходила, настолько втянулась в работу, к людям привыкла. Это прекрасный опыт для меня, для молодых специалистов, в нашей компании замечательный коллектив, и наряду с опытными сотрудниками, у которых есть чему поучиться, есть поколение перспективных людей со своими целями в жизни. Безусловно, энергетика традиционно считается мужской отраслью, но это не мешает прекрасному полу быть отличными специалистами в «мужском» деле, и добиваться высокого мастерства и успешных результатов, - рассказала Асыл Сарсеновна.
Асыл Сарсеновна зарекомендовала себя принципиальным и мудрым руководителем. За профессиональные качества и вклад в энергетику Асыл Сарсеновна неоднократно поощрялась отраслевыми наградами. В 2016 году от Национального бизнес-рейтинга РК Асыл Сарсеновне была вручена медаль за профессиональные заслуги.
В этом году Асыл Сарсеновна выходит на пенсию, но, по ее словам, она ни капли не жалеет, что связала свою жизнь с бухгалтерией в энергетической отрасли.
- На протяжении многих лет я занимаюсь своим любимым делом, и должна признаться, что энергетика стала для меня больше, чем работа. Безусловно, работа занимает очень много времени. Но тем ни менее, я, как и любая женщина, никогда не забываю о своей семье. Накануне наступающего Международного женского праздника хотелось бы пожелать всем моим коллегам-женщинам любви, здоровья, благополучия, добрых и верных друзей, семейного счастья и успехов, - подчеркивает Асыл Сарсеновна.На правах рекламы