Как правильно выбрать крем для лица на каждый день?

В арсенале женских средств по уходу за кожей всегда есть кремы для лица, которые бывают для разных типов кожи, разного времени суток использования, состава и назначения. Выбор косметики по уходу за кожей просто огромен, и чтобы найти «свой» крем для лица, порой приходится перепробовать множество продуктов разных производителей. Дадим несколько советов, как можно быстро найти подходящее средство для ухода за кожей лица.

Крем для лица какой марки лучше выбрать?

Рынок косметических средств пестрит сотнями марок, каждая из которых представляет широкий ассортимент кремов, масок и других продуктов. Выбирать производителя косметики следует с учётом собственного опыта использования, а если речь идёт о новой марке, то не лишним будет ознакомиться с отзывами в интернете. Сегодня есть немало полезных площадок с реальными отзывами о косметике от обычных людей. Стоит выбирать крема той марки, косметикой которой уже доводилось пользоваться, и она подошла. Поскольку всё индивидуально, и продукция одного бренда может идеально подойти одной представительнице прекрасного пола и совершенно не устраивать другую. Всё зависит от типа кожи, уровня чувствительности, возрастной категории и т.д. Также следует изначально определиться, какой крем для лица необходим. Существуют следующие основные варианты:

увлажняющий крем для сухой кожи;



питательный крем для «уставшей» кожи;



омолаживающие средства против морщин;



крема с осветляющим эффектом (против пигментных пятен);



средства против купероза кожи, склонной к покраснениям и др.

Каким должен быть состав крема для лица?

Косметика для ухода за кожей лица должна быть не только эффективной, но ещё и безопасной, а за это отвечает правильный состав. В данном случае может быть несколько вариантов. Есть косметика, в которой содержатся только химические искусственные компоненты. Но есть и средства с натуральными ингредиентами, такими как экстракты трав, вытяжки из целебных растений и т.д. Судить о наличии в креме природных компонентов можно по его составу. Более того, значение имеет и порядок, в котором расположены компоненты крема для лица. На первом месте всегда указываются те ингредиенты, процентная доля которых в общей массе максимальна. Соответственно, желая пользоваться натуральной косметикой, имеет смысл выбирать крема, в составе которых на первых позициях стоят именно природные компоненты (эфирные масла, вытяжки из растений и т.д.).