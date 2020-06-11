АО «МРЭК» готово к подаче напряжения новому гостинично-туристическому комплексу «RIXOS AKTAU»

- В настоящее время работы по строительству ЛЭП до гостиничного комплекса «Rixos Aktau» по реконструкции и замене силовых трансформаторов завершены. В ходе работ смонтировано 190 опор. Как только гостиничный комплекс будет готов, мы подадим напряжение. Проведенные нами работы дадут возможность увеличить мощность потребления до 12 МВт и обеспечат надежным электроснабжением существующих потребителей, а также дадут возможность подключения новых объектов. В реализацию проекта инвестирован 251 миллион тенге, - рассказал заместитель председателя Правления по эксплуатации АО «МРЭК» Жаксылык Сагымбеков.

Напомним, 12 ноября 2019 года в целях развития туризма Мангистауской области между АО «МРЭК» и областным акиматом был заключен меморандум о сотрудничестве.АО «МРЭК» взяло на себя обязательства по обеспечению электроснабжением объектов Теплого пляжа.В рамках меморандума АО «МРЭК» приступило к строительству ЛЭП-10кВ (двухцепной воздушной линии электропередачи) протяженностью 10,5 км в районе Теплого пляжа и к частичной реконструкции ОРУ - 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 1х2,5 МВА на 2х16 МВА на подстанции 110/10 кВ баз отдыха. Для выполнения вышеуказанных работ были внесены корректировки в инвестиционную программу АО «МРЭК» на 2020 год.АО «МРЭК» является крупнейшей компанией в Мангистауской области, сосредоточенной на передаче и распределении электрической энергии в данном регионе. Многолетняя история развития АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» берет свое начало в 1966 году, когда было образовано Мангышлакское предприятие электрических сетей в составе объединения «Казахстаннефть». За более полусотни лет трудовым коллективом предприятия проделана поистине неоценимая работа по комплексной электрификации Мангистауской области.