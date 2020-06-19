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Пять причин покупать масло чёрного тмина в капсулах

Просмотров:6567 Опубликовано: 19-06-2020, 09:10
Пять причин покупать масло чёрного тмина в капсулах
Масло чёрного тмина
Высокий уровень развития медицины не умаляет достоинств народных методов лечения и профилактики болезней. Незаменимым натуральным продуктом для оздоровления организма и избавления от ряда заболеваний является масло чёрного тмина, которое регулирует гормональный баланс, укрепляет иммунитет, способствует регенерации клеток печени, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Есть пять причин, по которым врачи рекомендуют применять масло чёрного тмина в капсулах. Рассмотрим их.

Отсутствие вкуса и послевкусия
Вкусовые особенности исходного сырья – черного тмина придают маслу специфический горьковатый привкус, который может остановить перед приёмом этого полезного и богатого витаминами натурального продукта. Капсульная форма позволяет принимать масло чёрного тмина, не чувствуя никакой горечи и не испытывая гастрономического дискомфорта.

Соблюдение точной дозировки
Средства народной медицины рекомендуется принимать в определённых дозировках, и масло чёрного тмина – не исключение. Определить на глаз нужное количество масла непросто, отсюда высок риск нарушить рекомендованную дозировку и не получить желаемого эффекта от лечения. Принимая капсульную форму масла, можно не беспокоиться на этот счёт – в организм попадёт ровно столько продукта, сколько нужно.

Профилактика и лечение детей
Масло чёрного тмина рекомендовано как общеукрепляющее средство оздоровительного действия взрослым и детям. Однако малышей бывает непросто уговорить принимать горьковатое на вкус масло в чистом виде. Здесь на помощь приходят капсулы, которые абсолютно нейтральны и не имеют никакого вкуса. Небольшие по размеру капсулы легко глотают даже маленькие дети, ничуть не капризничая.

Более длительный срок хранения
Любое натуральное масло имеет ограниченный срок годности, который во многом зависит от формы выпуска. В чистом виде натуральное масло может храниться в течение считанных недель, тогда как капсульная форма имеет гораздо более длительный срок годности. Это позволяет запастись маслом впрок и не боятся, что открытая баночка быстро придёт в негодность ещё до момента окончания курса приёма.

Сохранность полезных свойств
Польза масла чёрного тмина бесспорна, однако она может буквально «улетучиваться» при длительном контакте с воздухом. Всякий раз, когда масло взаимодействует с воздухом во время открывания баночки, оно окисляется, утрачивая свои уникальные полезные свойства. Приём продукта в капсулах позволяет сохранить его ценность, не зависимо от частоты открывания банки и длительности контакта её содержимого с воздушной средой.

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Комментарии ( 1 )

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-1
  • Aльберт
 Не поддерживаю Поддерживаю
Дмитриеы Вася (Посетители) 22 июня 2020 16:48
В капсулах самый хороший тмин это Альхадая. Сам пью уже 4 месяц, результатом более чем доволен! bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • тишка
  • Aльберт
 Аzamat (Гости) 22 июня 2020 08:41
Не является лекарственным средством, не может быть рекомендовано к применению при лечении каких бы то ни было заболеваний.

Интересно, от этого лечит? Ну как его, ну вы поняли.
 
 

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