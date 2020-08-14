Бизнес-аналитик Кондрашов Telf AG: лучшие криптобиржи 2020 года

Цифровые проекты с каждым годом набирают обороты, а понятие цифровая экономика все чаще встречается в журналах про бизнес и финансы. Причиной этому стало стремительное развитие рынка криптовалют и активной заинтересованности к ним со стороны инвесторов.
Связано это с обесцениванием фиатных денег, развитием интернет-технологий и массовым переходом привычных сфер в онлайн. Преимущества криптовалютных денег в этом ключе налицо – они лучше защищены от инфляции, операционная комиссия у них на порядок ниже, сохранность не вызывает поводов для паники, а продать или купить их совсем несложно. Для последнего предназначены криптобиржи, число которых в мире ежегодно растет.
Аналитик компании по предоставлению консалтинговых услуг Telf AG Станислав Кондрашов рассказал, что из себя представляют криптобиржи, по какому принципу они работают и какие цифровые площадки считаются наилучшими в 2020 году.
Что такое криптобиржа и как она работает
Криптовалютная биржа – это торговая цифровая площадка для обмена одной криптовалюты на другу по установленному курсу.
На сегодня существует более 160 популярных площадок для торговли криптовалютами. Каждая из которых отличается объемами торгов, надежностью, безопасностью и количеством представленных альткоинов и токенов.
В целом криптобиржа работает по такому же принципу, как и все остальные торговые площадки – купил и продал, заработал на разнице. Вот только скорость осуществления сделок здесь зашкаливает. «Происходит так потому, что в заявках содержатся только обеспеченные счетом пользователя предложения. Это сводит временные издержки к минимуму», - отметил бизнес-консультант Telf AG Кондрашов.
Эксперт уточнил, что основным источником дохода криптобирж является комиссия за каждую сделку, а также за вывод средств. Дороже пользователю обходится обналичка ресурсов – на 2-3% больше, чем комиссия за сделку.
«Связано это с тем, что криптобиржи заинтересованы в огромном количестве сделок. Здесь действует принцип: чем больше, тем лучше. Тогда заработать можно на оборотах», – уточнил эксперт. Он также добавил, что данные о пользователях, их счетах, количестве и сумме сделок хранятся на специальных серверах, которые часто становятся объектами хакерских атак.
Поэтому безопасность криптобирж – одна из самых актуальных задач на сегодняшний день.
Аналитик Telf AG Кондрашов: топ-5 лучших криптобирж 2020 годаBinance
Располагает удобным мультиязычным интерфейсом, обширным выбором торговых пар и множеством дополнительных инструментов для практичного трейдинга. Суточный оборот сделок на Binance составляет в среднем $1 миллиард.
«Комиссия сделки здесь минимальная и можно выводить два биткоина без верификации личности. А доступное для Android и iOS приложение позволяет оперативно отслеживать динамику торгов», – отметил аналитик Telf AG Станислав Кондрашов.Bittrex
Большую часть активов криптобиржа хранит на холодных кошельках, предоставляя клиентам высокий уровень безопасности, большой выбор криптовалютных пар, отсутствие пошлины за пополнение и снятие средств с депозита. Минимальный объем сделки в эквиваленте должен быть не меньше 0.00005 BTC.
«Однозначным преимуществом Bittrex можно считать возможность свободно производить обмен виртуальных денег на фиатные. Однако вывести средства можно только после проверки учетной записи», – отметил Станислав Кондрашов Telf.LocalBitcoins
Клиенты этой криптобиржи осуществляют сделки самостоятельно, без посредничества администрации сайта. За счет многообразия способов оплаты пользователи могут свободно купить/продать биткоин по приемлемому курсу и с низкой пошлиной.
Каждому клиенту LocalBitcoins предоставляется отдельный адрес биткоин-депозита, а другие криптовалюты биржа не поддерживает.EXMO
Популярная торговая площадка среди жителей стран Восточной Европы. Здесь легко обменять криптовалюту на российский рубль, украинскую гривню, турецкую лиру или польский злотый. Классические торговые пары с американским долларом и евро биржа также поддерживает.Probit
Криптобиржа предлагает простую регистрацию без верификации, адаптивный интерфейс, круглосуточную техподдержку на русском языке и до 30% реферальных бонусов.
Telf AG Кондрашов добавил, что в десятку лучших криптобирж в 2020 году входят также такие цифровые площадки как Poloniex, Crex24, Cryptolocator, BitForex и Binance Futures.
По материалам: https://impulsi.info/economics/biznes-analitik-kondrashov-sovety-nachinajushhemu-rukovoditelju-ili-5-momentov-istiny-ot-telf-agНа правах рекламы