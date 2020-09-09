После эры COVID-19 нарушение прав человека меньшинств становится международной проблемой

29 августа пакистанский альянс меньшинств (PMA) совместно с молодежным межкультурным диалогом (YPIDA) и мусульманской Ассоциацией Греции (MAG) провели вебинар под названием "эпоха после COVID-19, меньшинства и права человека".



По мере того как распространение COVID-19 увеличивалось во всем мире, нарушения прав человека меньшинств также увеличивались, связывая их с распространением Covid-19. Цель этого вебинара состояла в том, чтобы обсудить защиту и улучшение прав человека меньшинств, ставших мишенью в эту эпоху после Covid-19. Вебинар вызвал интерес многих, в том числе политиков, представителей религиозных организаций, правозащитников и журналистов из 8 стран, включая США, Пакистан, Казахстан, Турцию, Республику Корея и Индию, всего 150 участников.



В дискуссионной группе приняли участие: Тахир Навид Чаудхари (председатель ПМа) из Пакистана, Афтаб Джехангир (член Национальной ассамблеи Пакистана, парламентский секретарь Министерства по делам религий) из Пакистана, Анна Стаму (директор мусульманской Ассоциации Греции) из Греции, Парусия Маканзу (репортер Africa news из ДРК), Ибрагим Б. Сайед (президент Исламского Исследовательского фонда International Inc.) из США, Имран Юсаф (президент Христианского Координационного совета Пакистана) из Пакистана, Евгений Жовтис (президент KIBHR из Казахстана) и Элдон Джонс (пастор Евангелической протестантской церкви в Луисвилле, активист движения За мир) из США. Участники дискуссии обсудили реалии проблем прав человека, с которыми сталкиваются меньшинства, используя реальные случаи по всей стране, которые вызвали озабоченность. Эти дискуссии содержали настоятельный призыв к людям из всех социальных слоев приложить все усилия для защиты прав человека меньшинств, страдающих во всем мире.



Некоторые основные моменты от участников дискуссии:



Г-н Тахир Навид сказал "Когда мы оглядываемся назад на историю, большинство всегда преследовало меньшинства."Он указал на проблему в Южной Корее, заявив ,что" корейское правительство обвинило церковь Синчхонджи, незначительную организацию, заявив, что "Covid-19 распространился из-за Синчхонджи", чтобы избежать принятия ответственности на себя."



Г-н Элдон Джонс заявил: "в Южной Корее НПО HWPL угрожали аннулированием их правительственного Устава как побочного продукта преследования Церкви Синчхонджи", и " я нахожу это настолько трудным для понимания, что организация, которая продвигает мир на глобальном уровне и получила поддержку от мировых политических лидеров, а также от всех организованных религий мира, которые объединяются с целью установления международных законов, запрещающих войну." Более того, он настаивал на том, что " инфицированные члены Синдзондзи также являются жертвами Covid-19, которые должны быть защищены и заботиться о них, а не становиться еще более жертвами."



Афтаб Джехангир сказал: "изоляция оказала глубокое влияние главным образом на иммигрантов. Меньшинства во многих странах чаще живут в перенаселенных жилищных условиях, что затрудняет физическое дистанцирование и самоизоляцию. Ограниченный цифровой доступ и пробелы в образовании родителей также могут сделать домашнее обучение очень трудным."



Анна Стаму заявила: "религии должны вдохновлять последователей, а не пытаться уничтожить других.”



Ибрагим Сайед рассказал о случае преследования мусульманского меньшинства, который произошел в Нью-Дели. Он указал: "религиозный национализм-это отношение национализма к определенной религиозной вере, догме или принадлежности. Он также подчеркнул: "Когда правительство осуществляет политику и принуждение с религиозным уклоном, оно демонстрирует религиозный национализм."



Евгений Жовтис сказал: "За последние пару лет произошел ряд межэтнических конфликтов, в том числе инциденты в феврале 2020 года в сельской местности на юге страны между казахами и дунганами, в результате которых погибло более 10 человек, десятки получили ранения, сгорело несколько домов и автомобилей, хотя в Казахстане нет никакого антидискриминационного законодательства, институтов или эффективных процедур."



Парусия Маканзу обсудила права человека пигмеев, заявив: "эта пандемия усугубила количество нарушений прав человека по всей стране, в основном для меньшинств, которые уже столкнулись со многими проблемами."Кроме того", хотя и произошли некоторые улучшения в области защиты прав пигмеев, исследования показывают, что COVID-19 ухудшил опасные условия жизни тех людей, которые уже жили в изоляции и чьи потребности часто игнорировались лидерами во время их сессий."и" мы рекомендуем конголезскому правительству официально использовать лесные знания пигмеев в борьбе с COVID-19. Это обеспечит равенство прав для всех людей по всей стране."



Имран Юсаф сказал: "наблюдение за кризисом и его последствиями через призму прав человека фокусирует внимание на том, как он влияет на людей на местах. Как это влияет на такие уязвимые группы, как меньшинства, и что можно сделать? Он также подчеркнул: "в этой критической ситуации обеспечение прав человека для всех является "большой проблемой", но мы все знаем, что гражданские права и права человека-это обязательства, которые государства должны соблюдать."



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