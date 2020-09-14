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Галимжан Есенов: как заработать 500 млн долларов

Просмотров:289 Опубликовано: Сегодня, 09:34
Галимжан Есенов: как заработать 500 млн долларов
Галимжан Есенов
По мере того, как олигархи Центральной Азии, разбогатевшие еще при существовании СССР, спешат покинуть родные края, их места занимают новые лица. Кто-то является наследником успешного семейного бизнеса, а кто-то использует полезные связи. Один из них — Галимжан Есенов.

Галимжан Есенов: владелец крупного банка Казахстана
38-летний олигарх из Казахстана не похож на других миллионеров. Он не пошел по модному пути и не придумал собственную социальную сеть, как Марк Цукерберг. Вместо этого бизнесмен приобрел компанию стоимостью в несколько миллионов долларов.

Галимжан Есенов в 2013 году купил «АТФБанк» за 500 млн долларов у UniCredit. Это пятый по величине банк в Казахстане. Тогда ему был всего 31 год. Олигарх — выходец из небогатой семьи. Его воспитывала мать-одиночка, чью фамилию он потом взял. Его дед, Шахмардан Есенов, был известным в Казахстане в советские времена как ученый и министр геологии.

Откуда у молодого человека такие деньги? Благосостояние Есенова СМИ связывают с женитьбой на дочери бывшего мэра города Алматы. Пара поженилась в 2017 году в Дубае во избежание пристального внимания в Казахстане. Отец невесты, 69-летний Ахметжан Есимов, сейчас является председателем «Самрук-Казына». Капитал этого суверенного фонда оценивают в 60 млрд долларов.

Казфосфат: как Есенов приобрел компанию за 141 млн долларов
Осенью 2007 года Kazphosphate Limited, британская компания, купила активы «Казфосфат» в Казахстане за 120 млн долларов. В прошлом году общая стоимость активов этой компании, в которой работает 6000 человек, составила 437 млн долларов. «Казфосфат» принадлежит двум компаниям: Beronia Enterprises и Balliana Capital. Так как они находятся на Британским Виргинских островах (а в Великобритании существуют правила, требующие раскрывать информацию о конечных бенефициарах), было подтверждено, что Галимжан Есенов — владелец «Казфосфат».

141 млн долларов на покупку компании поступили в виде необеспеченных займов от компаний Kennon Finance и Drewes Management. Откуда у молодого бизнесмена такие деньги? Маловероятно, что авторитетный банк или кредитор предоставил ему такую сумму.

Похоже, приобретение компании «Казфосфат» финансировалось связанной стороной. Это можно проследить по корпоративным счетам Великобритании, где в качестве связанных сторон указаны Kennon и Drewes. Неужели Ахметжан Есимов проспонсировал своего зятя? И зачем нужно было придерживаться такой секретности и использовать столько офшорных компаний?

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