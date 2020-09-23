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Где можно взять кредит с просрочкой и плохой КИ

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Где можно взять кредит с просрочкой и плохой КИ
mycredit.ua
Получая кредит, граждане Украины могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, из-за которых своевременный возврат средств невозможен. Просрочки портят кредитную историю, а это, в свою очередь, негативно влияет на желание банковских учреждений сотрудничать с должниками.

Как быть в ситуации, если пришло время возвращать средства по действующему займу, а денег нет? Банки требуют уйму документов и подтверждение платежеспособности, а еще — проверяют кредитную историю. Для получения денег в ломбарде придется принести в залог вещь, стоимость которой оценят ниже рыночной. Самый быстрый и надежный способ получить желаемую сумму — обратиться в МФО, где выдают займы лицам с активными долговыми обязательствами. Например, стать клиентом популярного сервиса микрокредитования MyCredit, где можно взять кредит с открытыми большими просрочками и плохой КИ.

MyCredit: деньги для всех
Оформить кредит с mycredit.ua с плохой кредитной историей могут все совершеннолетние граждане. Сервис работает круглосуточно, в онлайн-режиме. Чтобы получить деньги, не нужно приходить в офис, собирать множество документов и доказывать свою платежеспособность. Это быстро, удобно и доступно каждому совершеннолетнему гражданину.

В MyCredit могут получить кредит:
• безработные;
• пенсионеры;
• студенты;
• люди, работающие неофициально;
• женщины, находящиеся в декретном отпуске;
• должники банков или других МФО.

Компания работает для людей, желающих взять кредит с большими просрочками. Индивидуальный подход помогает определить сумму, процентную ставку и сроки. Своевременное погашение долга улучшает КИ клиента, дает возможность в дальнейшем получать деньги в большем размере, на более выгодных условиях.

Кредитуем с просрочками и испорченной КИ
Сложно отрицать, что в нестабильных финансовых условиях испортить кредитную историю может каждый. Цель работы MyCredit — оказание адресной финансовой помощи всем без исключения, поэтому наш сервис выгодно отличает:
1. Лояльность к заемщикам — деньги выдаются украинцам возрастом 18-70 лет, в т.ч. должникам банков и других МФО, безработным, пенсионерам, студентам, работающим неофициально. Требования — гражданство Украины и наличие банковской карты, оформленной на имя заемщика, соответственно из документов — паспорт, ИНН, номер карты любого банка. Одобряем 90 % заявок.
2. Технологичность. Решения по выдаче кредитов принимает скоринговая система, учитывающая более 100 различных факторов. Данные берут из УБКИ и других открытых источников. Узнать, удастся ли взять кредит с большими просрочками, можно за 20 минут.
3. Информационная открытость. MyCredit не скрывает процентную ставку, не взимает дополнительные комиссии. На сайте и в мобильном приложении есть кредитный калькулятор, на котором можно выбрать сумму (при первом обращении — до 6 000 грн, при повторных — до 12 000 грн), посмотреть размер переплаты и дату возврата.
4. Понимание проблем заемщиков. При входе в просрочку автоматически подключается трехдневный грейс-период, когда не начисляется пеня. Также клиентам доступна возможность продления кредита на неограниченный срок — для этого нужно погасить проценты.

Как получить кредит с большими просрочками
Взять займ на карту без длительного ожидания и походов в офис реально с MyCredit. Процедура проверки документов выполняется оперативно и просто. Удобный личный кабинет с вариантами выдачи средств помогают сориентироваться и найти оптимальное решение.
Чтобы получить финансовую помощь, нужно:
• паспорт и идентификационный код;
• номер карты любого банка;
• 20 минут свободного времени.
Компания работает в соответствии с законами Украины. Прозрачность сделки без взносов, скрытых дополнительных взносов, подводных камней. Вежливое обслуживание, доступное объяснение и открытость являются основой доверия клиентов к MyCredit.

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