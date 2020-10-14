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Недетские комедии для улучшения настроения

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Недетские комедии для улучшения настроения
Недетские комедии
Любите ли вы комедии с перчинкой?! Пикантные и дарящие отличное настроение, они идеально подходят для просмотра с веселыми приятелями или любимым человеком. Согласитесь, что в таких фильмах есть своя прелесть – они позволяют чувствовать себя отчаянным сорванцом, тайно нарушающим все запреты строгого отца.

Посвятите вечер интригующему отдыху у экрана, воспользовавшись подборкой комедий https://www.ivi.ru/collections/nedetskie-komedii онлайн-кинотеатра ivi.

Хорошие мальчики
Лента заставит вас позабыть о неприятностях и опостылевшем быте. Ее особенностью выступает интересная режиссерская задумка, когда взрослые проблемы пытаются решать дети. Главные герои получают приглашение на закрытую вечеринку с поцелуями, но фишка в том, что они просто неискушенные подростки. Обратившись за помощью к опытной соседке, которая оказалась той еще штучкой, мальчики невольно попадают в такой незнакомый, но очень соблазнительный мир…



Третий лишний
Фильм о том, что следует иногда бояться своих желаний, ведь они могут сбыться… Так и произошло с восьмилетним Джоном, который в Рождество загадал желание получить в подарок мишку Теда. Последний не просто появился, но еще ожил и стал его другом! И вот уже тридцатипятилетний Джон до сих пор проживает с мыслящей игрушкой, не в состоянии устроить свою личную жизнь. Тэд приводит в дом проституток и всем доволен. Но тут судьба предоставляет этой странной парочке шанс все изменить, только станет ли так лучше для них обоих?

Недетские комедии для улучшения настроения


Мужчины со слабостями
Трое приятелей с ограниченными возможностями принимают дерзкое решение отправиться в один из борделей Монреаля. Закованные в свои несовершенные тела, они, как и здоровые люди, нуждаются в женской ласке. Режиссер смог очень тонко и деликатно обыграть проблему, преподнести ее настолько креативно, приправив добрым юмором, что просмотр оставляет приятное и жизнеутверждающее послевкусие. Приключения трех пациентов реабилитационного центра наверняка заставят вас от души посмеяться.

Недетские комедии для улучшения настроения


Несносные боссы
Практически каждый работающий человек в какой-то период своей жизни страдал от самодурства шефа. Поэтому события, разворачивающиеся в процессе просмотра фильма, будут ему близки, а еще научат с юмором к этому относиться. Троим друзьям изрядно портят существование их боссы, на что они каждый вечер жалуются друг другу. Однажды им приходит в голову нанять киллера и решить проблему кардинально. А вот что получилось из этой затеи, смотрите сами!

Недетские комедии для улучшения настроения


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