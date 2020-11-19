Как выбрать смартфон недорого в 2021 году и не пожалеть об этом

Сегодня нельзя уже представить себе человека без телефона в руках. Действительно, в наше время повышенной коммуникабельности смартфон (а речь именно о нем) жизненно необходим для любого человека. И, в связи с таким положением дел, перед каждым человеком рано или поздно встает вопрос об его покупке. Конечно, сразу обращают на себя внимание флагманы от монстров электронной промышленности.
Но зачем тратить больше? Когда за небольшие деньги можно приобрести вещь с функциональностью не намного ниже, чем у именитых брендов. Во всяком случае, для жизненных задач, недорогие аппараты вполне и вполне пригодны. Так как же выбрать недорогой смартфон
?На какие параметры стоит обратить внимание при выборе смартфона?
Первое, на что надо обращать внимание – «лицо» смартфона, его экран. Ведь именно с экраном аппарата придется иметь больше всего времени и неудобство от тусклого, некрасочного или просто маленького экрана может перечеркнуть все его остальные достоинства. Пусть даже будут небольшие зависания от большого количества открытых приложений, но ваши глаза сразу напомнят, что на яркий большой экран смотреть приятнее, да и на здоровье не экономят. Сейчас целесообразнее выбирать аппараты с диагональю экрана от 5 дюймов, но тут конечно надо не переусердствовать.
Второе – это «желудок» смартфона, его аккумуляторная батарея, точнее ее емкость. Неприятно будет, когда в процессе общения, а еще хуже передачи важных данных прервется связь. А случаи бывают разные, и порой прерванное соединение может стоить денег, а то и жизни. Нормальная емкость источника питания смартфона начинается от 4000 mAh.
Третьим пунктом идет память смартфона – она подразделяется на три вида: оперативная, внутренняя и расширяемая. Тут стоит обращать внимание только лишь на оперативную, такт как внутренняя может быть легко увеличена до нужного объема за счет расширяемой путем простой покупки дополнительной карты памяти. Оперативная же отвечает за быстродействие вашего гаджета, т.е выполняет своеобразную роль нервной системы. Для не слишком активного использования (две-три одновременно открытых страницы браузера или открытый браузер и запущенное приложение) хватает памяти в 1 Гб. Но вот тут как раз лучше не скупиться, а выбрать аппарат с 3Гб (этого вполне хватит для всех насущных задач).
На этом четвертом месте - «мозг» умного аппарата, связка «процессор/графическое ядро». Почему это не так важно: возможности современной индустрии электронных компонентов таковы, что даже бюджетного процессора и видеоядра хватает не только для выполнения повседневных задач, но и даже для не слишком требовательных игр (но это и не обязательно, ведь для крутых игр есть стационарный компьютер, а недорогие смартфоны все-таки выбирают люди не только из-за малого бюджета, но из-за оптимального соотношения «цена-качество»).
Далее идут разнообразные дополнительные возможности смартфона, потребность в которых нужно четко понимать, чтобы не переплатить, за то, в чем нет необходимости. Это такие функциональные возможности как фото/видеосъемка (камера аппарата), различные датчики (акселерометр, датчики света, приближения, датчик отпечатка пальца и др.). Такие возможности могут увеличить цену смартфона.
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