Почему соотечественники стали чаще покупать продукты с доставкой?

Объём интернет торговли стремительно растёт, и это касается абсолютно всех товарных сегментов. Если раньше в сети приобретали, в основном, только одежду, обувь, бытовую технику и электронику, то сегодня на первые места по объёмам покупок стремится вырваться продовольствие. Уже сегодня многие соотечественники постепенно отходят от практики похода по магазинам, заказывая свежие продукты с доставкой на дом в интернете.
Преимущества заказа продуктов онлайн
Многие на собственном опыте прочувствовали, что, выбирая между походом по супермаркетам и заказом продуктов онлайн, лучше действительно остановиться на втором варианте. Тем более что заказ продуктов Астана
и другие города Казахстана, а также иных постсоветских стран могут предложить в лице всё большего количества интернет магазинов и маркетплейсов с выгодными условиями. В каждой стране есть свой зарекомендовавший себя лидер по продажам продуктов питания и других товаров повседневного спроса. В Казахстане, например, одним из фаворитов населения давно стал крупный маркетплейс jmart.kz, где можно выгодно покупать не только свежие продукты высокого качества с доставкой в любое время суток, но и заказывать массу других товаров для жизни на лучших условиях. Выгодные цены, качественный сервис и оперативно работающая служба доставки сделала этот сайт на голову выше конкурентов, что регулярно подтверждается лидерскими позициями в свежих рейтингах лучших интернет ритейлеров страны.Безопасный шопинг во время пандемии
Сложная эпидемиологическая ситуация заставляет людей больше думать о своём здоровье, и переход на дистанционный формат шопинга – одна из важных составляющих заботы о себе. В условиях пандемии объёмы покупок продуктов в сети с доставкой на дом значительно возросли, однако некоторые ритейлеры пытаются заработать на этом, искусственно поднимая цены, пользуясь тем, что у покупателей нет альтернативы. К счастью, это иллюзия, и выбор всегда есть: например, рассчитывать на честные не завышенные цены на продукты питания и другие товары повседневного спроса можно на сайте проекта JMart. Известный онлайн гипермаркет использует демократичные методики ценообразования, закупая качественные товары у проверенных поставщиков по прямым контрактам по самым низким оптовым ценам. Минимальная торговая наценка ритейлера в таких условиях обеспечивает возможность сформировать доступные цены на продукты питания, бытовую технику, электронику и другие товары для дома и жизни в целом.На правах рекламы.