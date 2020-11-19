«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 19 Ноября
0...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.76 KZT
  • €1 = 509.67 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Почему соотечественники стали чаще покупать продукты с доставкой?

Просмотров:15 Опубликовано: Сегодня, 15:06
Почему соотечественники стали чаще покупать продукты с доставкой?
Крупный маркетплейс jmart.kz
Объём интернет торговли стремительно растёт, и это касается абсолютно всех товарных сегментов. Если раньше в сети приобретали, в основном, только одежду, обувь, бытовую технику и электронику, то сегодня на первые места по объёмам покупок стремится вырваться продовольствие. Уже сегодня многие соотечественники постепенно отходят от практики похода по магазинам, заказывая свежие продукты с доставкой на дом в интернете.

Преимущества заказа продуктов онлайн

Многие на собственном опыте прочувствовали, что, выбирая между походом по супермаркетам и заказом продуктов онлайн, лучше действительно остановиться на втором варианте. Тем более что заказ продуктов Астана и другие города Казахстана, а также иных постсоветских стран могут предложить в лице всё большего количества интернет магазинов и маркетплейсов с выгодными условиями. В каждой стране есть свой зарекомендовавший себя лидер по продажам продуктов питания и других товаров повседневного спроса. В Казахстане, например, одним из фаворитов населения давно стал крупный маркетплейс jmart.kz, где можно выгодно покупать не только свежие продукты высокого качества с доставкой в любое время суток, но и заказывать массу других товаров для жизни на лучших условиях. Выгодные цены, качественный сервис и оперативно работающая служба доставки сделала этот сайт на голову выше конкурентов, что регулярно подтверждается лидерскими позициями в свежих рейтингах лучших интернет ритейлеров страны.

Безопасный шопинг во время пандемии

Сложная эпидемиологическая ситуация заставляет людей больше думать о своём здоровье, и переход на дистанционный формат шопинга – одна из важных составляющих заботы о себе. В условиях пандемии объёмы покупок продуктов в сети с доставкой на дом значительно возросли, однако некоторые ритейлеры пытаются заработать на этом, искусственно поднимая цены, пользуясь тем, что у покупателей нет альтернативы. К счастью, это иллюзия, и выбор всегда есть: например, рассчитывать на честные не завышенные цены на продукты питания и другие товары повседневного спроса можно на сайте проекта JMart. Известный онлайн гипермаркет использует демократичные методики ценообразования, закупая качественные товары у проверенных поставщиков по прямым контрактам по самым низким оптовым ценам. Минимальная торговая наценка ритейлера в таких условиях обеспечивает возможность сформировать доступные цены на продукты питания, бытовую технику, электронику и другие товары для дома и жизни в целом.

На правах рекламы.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика