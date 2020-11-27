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Автопарк АО «МРЭК» пополнила передвижная кабельная лаборатория

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 11:13
Автопарк АО «МРЭК» пополнила передвижная кабельная лаборатория
Передвижная лаборатория
Для поиска мест поврежденных кабельных линий в Службе испытаний АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» появилась многофункциональная передвижная кабельная лаборатория российского производства.

Машина укомплектована современным оборудованием, которое позволяет оперативно выявлять повреждения кабельных линий напряжением 0,4- 10 кВ с бумажно-масляной изоляцией.

Передвижная лаборатория отличается высокой производительностью, оснащена системой одновременного подключения к трем жилам кабеля, автоматизированной системой управления на базе промышленного контроллера, системой самодиагностики.

Лаборатория обеспечивает проведение следующих видов работ:
- испытание постоянным напряжением до 60 кВ;
- испытание переменным напряжением до 50 кВ;
- прожиг поврежденной изоляции кабеля в диапазоне от 60 кВ до 0;
- предварительное обнаружение мест повреждения кабеля с помощью трех методов: импульсной рефлектометрии, импульсно-дугового метода и метода колебательного разряда по току;
- точное обнаружение мест повреждения кабеля с помощью двух методов: индукционного и акустического.

Автопарк АО «МРЭК» пополнила передвижная кабельная лаборатория


Энергетики подчеркивают, что на обнаружение повреждений и проверку изоляции кабельных линий теперь будет уходить гораздо меньше времени. А значит, сотрудники АО «МРЭК» смогут увеличить количество осмотров и испытаний надёжности оборудования подстанций.

Электротехническая лаборатория смонтирована на базе автомобиля «ГАЗель» и располагает автономным источником питания. Эксплуатироваться лаборатория может практически в любых условиях — от городских улиц до бездорожья.

Автопарк АО «МРЭК» пополнила передвижная кабельная лаборатория


Вместе с автолабораторией было приобретено оборудование для испытания и измерения кабелей из сшитого полиэтилена. Прибор производит переменное и выпрямленное напряжение на сверхнизкой частоте в пределах от 0,1 Гц до 0,01 Гц.

- Лаборатория позволяет проводить все виды работ, не покидая операторского отсека, исключает ошибки оператора при сборке цепи, а также гарантирует безопасность. При этом места повреждения кабельной линии можно искать с помощью максимально широкого набора методов. Повреждения кабельных линий напряжением 0,4-10 кВ обнаружить намного сложнее, чем воздушных, ведь они проходят под землей. А современные приборы позволяют сделать это довольно оперативно и с максимальной точностью. Такая диагностика сокращает сроки аварийно-восстановительных работ, - сказал начальник Службы испытаний АО «МРЭК» Аскар Усенов.

Автопарк АО «МРЭК» пополнила передвижная кабельная лаборатория


В данное время сотрудники компании изучают новое оборудование мобильной кабельной лаборатории и проходят инструктаж для эффективной работы на нем. В АО «МРЭК» подчеркивают, что пополнение автопарка компании новой спецтехникой и приобретение современного оборудования направлено на дальнейшее стабильное энергообеспечение потребителей.

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