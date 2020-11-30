Проектор. Больше никаких диафильмов!

Современный проектор — это высокотехнологичное мультимедийное устройство. Он обеспечивает объемный звук и качественное изображение. Источником сигнала может служить любой медийный девайс: компьютер, камера, видеоплеер, смартфон. Проектором можно вполне заменить телевизор и устроить домашний кинотеатр или проводить масштабные презентации в офисе.
Удовольствие это не из дешевых. Однако приобрести проектор в Алматы по выгодной цене возможно. Торговые точки компании Alser расположены по всему Казахстану, более чем в 80 населенных пунктах. Каталог на официальном сайте компании предоставит актуальную информацию по каждой модели.
Что учитывать при выборе проектора
Проекторы классифицируются в зависимости от целей и места использования. Для близких расстояний подойдут «карманные» пико-устройства массой до 2 кг. Для школьных мероприятий и офисных презентаций при минимальном затемнении используют мобильные модели весом от 2 до 5 кг. Портативные модели массой от 5 до 10 кг часто закрепляются под потолком. Из-за сниженной яркости их следует использовать при затемнении окон. Для конференц-залов, вмещающих более 500 человек, выбирают стационарные устройства с широкоугольным объективом.
Изображение воспроизводится с использованием одной из технологий: LCD и DLP. Достоинство первой — цветовая насыщенность, второй — высокая контрастность. Формат разрешения аналогичен компьютерному. Количество пикселей должно быть тем выше, чем шире диагональ экрана. Иначе изображение будет зерниться. А вот за высокими показателями яркости гнаться не следует. Качество воспроизведения картинки будет зависеть от уровня освещенности зала, размеров помещения и экрана.
Многие проекторы предоставляют пользователю возможность регулировать мощность и выбирать режим просмотра: • Для светлых помещений — динамический. Максимальная яркость. Но передача цвета оставляет желать лучшего. • Для затемненной комнаты — кинорежим. Передача цвета оптимальная. Мощность 50% от паспортного параметра. • Для презентаций. Мощность 75% от номинальной.
Без экрана кино не будет
Существует три вида экранов: • Мобильные. Невелики по размеру. Упакованы в специальные кейсы. Оптимальны для показа слайдов и небольших презентаций. Легко разворачиваются. Крепятся на доску или крючок. • Переносные. Шириной до 3 м используются на выездных мероприятиях. Для фиксации полотна берется напольная стойка или штатив. Последний менее устойчив и не обеспечивает достаточного натяжения. Поэтому изображение может искажаться. • Стационарные. Широкие полотна для больших залов или домашних кинотеатров. Крепятся к потолку, стене или фиксируются на раме. Складываются при помощи подпружинного механизма или электропривода.
Материалом служит доступный по цене и износоустойчивый текстиль или более дорогой винил. Несмотря на то, что виниловая пленка требует постоянного растягивания, такой экран лучше передает качество цвета и его глубину. Виниловые экраны используются для домашних кинотеатров. Более подробная информация доступна на сайте магазина Alser.
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