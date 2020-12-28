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Открылся виртуальный Музей русского языка, литературы и образования

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 17:55
Открылся виртуальный Музей русского языка, литературы и образования
Виртуальный Музей русского языка, литературы и образования
Новый проект онлайн-выставок запущен на портале Virtualexpo.kz.

В виртуальном Музее представлены не только бесплатные онлайн-выставки с 3D-экспонатами и VR-экскурсиями по истории и современности русского языка, но также экспозиции, посвященные тем, кто формировал культуру России – ученым и знаменитым писателям страны. Выставку можно посетить из любого уголка мира: не нужно покупать билет, надевать маску или стоять в очереди – не выходя из дома и даже в пижаме вы сможете узнать множество любопытных фактов, воспользовавшись аудиогидом на русском или английском языке.

Онлайн-выставки будут интересны всем, кто хочет больше узнать о культуре России, а также школьникам, студентам и педагогам.
Выставка разделена на три тематические секции: «Русский язык», «Российское образование» и «Литература».
 
Онлайн-выставка «Русский язык»
«Русский язык» – классическая выставка, с которой стоит начать знакомство со всем проектом. Виртуальное путешествие начинается с истории русской письменности, а затем знакомит с диалектами русского языка, заимствованными, устаревшими словами и сленгом. А еще здесь можно практиковать русский речевой этикет!
 
Онлайн-выставка «Российское образование»
Выставка объединяет в себе историю развития образования не одного века. Гуляя по виртуальной экспозиции, вы узнаете много интересного о жизни и работе великих мыслителей страны в самых разнообразных сферах:
-       увидите 3D-модель кратера Константина Циолковского на Луне, чертеж первого космического корабля ученого, его автограф журналу «Всемирный следопыт»;
-       рассмотрите 3D-модель памятника ученому Михаилу Ломоносову, реконструкцию его аэродромической машины и образцы почерка гения;
-       увидите фотографии, связанные с жизнью знаменитого педагога Константина Ушинского;
-       изучите 3D-модели Московского госуниверситета и Российской Академии Наук.
 
Онлайн-выставка «Литература»
Литературу не менее интересно и важно изучать через призму биографии авторов. Онлайн-экспозиция расскажет о том, как жили и работали известные писатели и поэты: Достоевский, Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, Маяковский, Есенин, Булгаков. Вы также увидите 3D-модели, посвященные знаменитым литераторам, и ознакомитесь с работами современных авторов России, например, с творчеством писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.

Проект рассчитан на школьников, студентов, педагогов, а также широкий круг лиц, которые интересуются точными и гуманитарными науками. 
Проект проходит под эгидой Минпросвещения России и организован ООО «Мик».

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