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Оформление документов и другие ритуальные услуги на похороны в Москве

Просмотров:37 Опубликовано: Сегодня, 20:57
Оформление документов и другие ритуальные услуги на похороны в Москве
Ритуал.Ру
Что делать в том случае, когда смерть заглянула в дом? На этот вопрос не всякая московская семья ответит правильно. Особенно, когда испытываешь сильную скорбь об утрате близкого человека. А ведь нужно как можно быстрее предпринимать определенные действия. Необходимо готовиться к траурному мероприятию, поэтому следует побеспокоиться о разных нюансах. Но нужно помнить о том, что похороны не состоятся без оформления нужных бумаг.

Документы на похороны

Какие документы понадобятся при организации похорон? Здесь многое зависит от того, где смерть настигла человека. Если он умирает дома, потребуется несколько видов бумаг.

1. Заполненное первичное свидетельство о смерти, которое выдает вызванный на дом врач.
2. Составленный протокол сотрудниками правоохранительных органов.
3. Справка с морга, где указываются результаты вскрытия.
4. Выписка из медицинской карты умершего, которая выдается в муниципальной поликлинике.
И только после этого можно отправляться в ЗАГС, где оформляется теперь уже официальное "Свидетельство о смерти". Там должна присутствовать и мокрая печать. А если будет производиться и отпевание, что предусматривается для православных христиан, священнику нужно предоставить бумагу, что речь не идет о самоубийстве. Но даже в этом случае можно в диспансере взять справку о том, что умерший был психически нездоров.

Что понадобится на похороны?

Оформление разных документов - это только один из важных этапов организации похорон. Надо побеспокоиться еще о таких ритуальных услугах:

• поиск свободного участка на городском кладбище;
• подготовка ямы под могилу;
• покупка гроба, венков и еще некоторых траурных атрибутов;
• заказ как катафалка, так и автобуса;
• аренда траурного зала.
В большинстве случаев после возвращения с кладбища принято проводить поминальный обед. Тогда нужно заранее найти кафе, где согласятся приготовить блюда для большого количества людей. Правда, в связи с пандемией COVID-19 об этом на время придется забыть. Разве что на дому организовать поминки.

Чтобы не возникло никаких проблем при организации похорон, необходимо иметь дело с надежным ритуальным агентством. В этом отношении одним из лучших вариантов считается компания Ритуал.Ру, которая давно занимается такой деятельностью. А теперь у нее имеется свой сайт, что позволит заказ на услуги оформлять онлайн. И это касается также подачи заявки на похороны "под ключ". Здесь https://ritual.ru/ сразу можно купить недорого и траурные атрибуты. Поэтому нужно выделить самое основное преимущество данной ритуальной службы: все необходимое для похорон удастся получить недорого, онлайн и в одном месте.

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