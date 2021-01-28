Названа пятёрка самых спортивных государств мира

Спорт, который раньше позиционировался просто как часть здорового образа жизни, сегодня становится ещё и модным занятием среди людей всех возрастов. Всё больше граждан записываются в спортивные секции и посещают тренажёрные залы. Рейтинги «большого спорта» также растут, что особенно ярко видно на примере пяти самых «спортивных» стран мира с высокой вовлечённостью населения в спорт и лучшей базой для проведения тренировочных игр и соревнований.Страны-лидеры по развитию спорта
По мнению экспертов, самой активной страной мира, в которой спорту уделяется должное внимание, признана Америка. Однако второе почётное место в рейтинге, опубликованном на портале sectorbet.com, отведено России, как обладательнице одного из самых высоких показателей по количеству медалей. Так, согласно этому сайту
, средний показатель спортивных достижений по стране в целом составляет 45 медалей. Свежие новости спорта sectorbet
также сообщают, что в число самых спортивных государств мира вошел Китай, где спортивная культура на достойной высоте, и за последние годы было блестяще проведено не одно масштабное спортивное мероприятие международного уровня. В пятёрку лидеров по спортивной активности вошли также два европейских государства – это Германия и Франция, где в спорт традиционно вкладываются значительные средства, а среди населения бытует убеждение, что физическая культура и активный образ жизни продлевают молодость и избавляют от болезней.Польза рейтинга спортивных стран
ТОП-5 самых спортивных государств нашей планеты, в котором Россия «взяла» почётное серебро, имеет огромное аналитическое и оценочное значение. В частности, информация об уровне развития спорта в разных странах мира может служить отправной точкой для реформ в данной сфере как на уровне отдельных государств, так и в международном масштабе. Каждая страна желает оказаться на почётном первом месте по уровню спортивной культуры среди населения, а также развития инфраструктуры для профессионального спорта. Перспективы России на этом поприще более чем оптимистичные: на сегодняшний день второе место в рейтинге стран с самой развитой индустрией профессионального спорта во многом связано с допинговыми скандалами. Однако по всем остальным показателям страна вполне заслуживает взять «золото» и стать самой спортивной державой мира, из года в год стабильно завоевывающей рекордное количество медалей на мировых чемпионатах и соревнованиях.На правах рекламы