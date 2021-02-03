В Праге хотят запретить игровые автоматы в офлайне

В Праге планируют утвердить полный запрет игровых автоматов! Городской совет проголосовал за принятие указа, который запрещает все технические азартные игры, в том числе игровые автоматы, которые находятся в столице Чешской Республики. Этот запрет вступит в силу с 2024 года.



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Это большая новость для жителей города, которым нравятся игровые автоматы, поскольку законодатели дали этому указу зеленый свет. Он запретит механические, электромеханические и электронные игры, в том числе игровые автоматы и терминалы видеолотереи. Данный указ не означает полный запрет азартных игр в столице Чехии, операторы по-прежнему смогут открывать казино, предлагающие игровые услуги офлайн, в 16 районах Праги – это игровые зоны, указанные в законе о легальных играх.



Тут важно отметить, что еще в 2007 году законодательно были определены места и время, когда в городе разрешены азартные игры. Постановление разрешало легально играть в 16 из 57 районов города. С тех пор как прошел процесс легализации рынка, количество разрешенных игорных заведений в городе фактически упало с 1422 до 101 официального заведения. Также сократилось количество игровых терминалов с 15 934 в январе 2010 года до 3 995 в сентябре этого года. В 2016 году Закон Чешской Республики об азартных играх также ввел ряд новых мер, в том числе запрет на рекламу азартных игр и новые налоги в отрасли. Другие города за пределами Праги также ввели полный запрет на все формы технических азартных игр.



Также был запущен новый реестр исключения из азартных игр, который является частью более широких усилий в стране, направленных на решение проблем, связанных с азартными играми, и помощь в защите наиболее уязвимых от вреда, связанного с азартными играми. Реестр позволяет игрокам добровольно самоисключаться из всех форм азартных игр. Это также позволяет властям вносить в реестр людей, например, получающих пособие, тех, кто обанкротился, и тех, кто прошел курс лечения от игровой зависимости.



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