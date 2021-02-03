«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Февраля
+8...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.74 KZT
  • €1 = 511.24 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

В Праге хотят запретить игровые автоматы в офлайне

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 13:50
В Праге хотят запретить игровые автоматы в офлайне
Игровые автоматы в офлайне
В Праге планируют утвердить полный запрет игровых автоматов! Городской совет проголосовал за принятие указа, который запрещает все технические азартные игры, в том числе игровые автоматы, которые находятся в столице Чешской Республики. Этот запрет вступит в силу с 2024 года.

С каждым днем количество азартных игр растет, но главным способом развлечения в онлайн гэмблинге остаётся - играть в игровые автоматы в онлайн-казино бесплатно или на деньги. ​Crazy Monkey​ - игровой автомат, выпущенный отечественным провайдером Игрософт. Он пользуется широкой популярностью в онлайн-казино, ориентированных на пользователей из СНГ.

Это большая новость для жителей города, которым нравятся игровые автоматы, поскольку законодатели дали этому указу зеленый свет. Он запретит механические, электромеханические и электронные игры, в том числе игровые автоматы и терминалы видеолотереи. Данный указ не означает полный запрет азартных игр в столице Чехии, операторы по-прежнему смогут открывать казино, предлагающие игровые услуги офлайн, в 16 районах Праги – это игровые зоны, указанные в законе о легальных играх.

Тут важно отметить, что еще в 2007 году законодательно были определены места и время, когда в городе разрешены азартные игры. Постановление разрешало легально играть в 16 из 57 районов города. С тех пор как прошел процесс легализации рынка, количество разрешенных игорных заведений в городе фактически упало с 1422 до 101 официального заведения. Также сократилось количество игровых терминалов с 15 934 в январе 2010 года до 3 995 в сентябре этого года. В 2016 году Закон Чешской Республики об азартных играх также ввел ряд новых мер, в том числе запрет на рекламу азартных игр и новые налоги в отрасли. Другие города за пределами Праги также ввели полный запрет на все формы технических азартных игр.
 
   Также был запущен новый реестр исключения из азартных игр, который является частью более широких усилий в стране, направленных на решение проблем, связанных с азартными играми, и помощь в защите наиболее уязвимых от вреда, связанного с азартными играми. Реестр позволяет игрокам добровольно самоисключаться из всех форм азартных игр. Это также позволяет властям вносить в реестр людей, например, получающих пособие, тех, кто обанкротился, и тех, кто прошел курс лечения от игровой зависимости.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика