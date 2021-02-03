«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Февраля
+8...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.74 KZT
  • €1 = 511.24 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Выручка онлайн-казино США выросла более чем в два раза

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Выручка онлайн-казино США выросла более чем в два раза
Онлайн-казино
Из-за пандемии коронавируса пользователи уходят в онлайн-сектор.

Сейчас же онлайн-казино становиться все популярней. Игрокам предлагается большой выбор онлайн-казино: Pin-Up, 1xSlots, GrandCasino.by, ​Vavada​и другие. Онлайн-казино могут специализироваться на различных азартных играх: игровых автоматах, рулетке, покере или других карточных играх.
Американская ассоциация азартных игр (AGA) заявила, что выручка онлайн-казино США в августе 2020-го составила более 145 миллионов евро. Это на 224% больше, чем было в 2019 году.

Отмечается, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции люди чаще отказываются от посещения наземных казино, предпочитая им онлайн-сегмент.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика