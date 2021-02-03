Выручка онлайн-казино США выросла более чем в два раза

Из-за пандемии коронавируса пользователи уходят в онлайн-сектор.



Сейчас же онлайн-казино становиться все популярней. Игрокам предлагается большой выбор онлайн-казино: Pin-Up, 1xSlots, GrandCasino.by, ​Vavada​и другие. Онлайн-казино могут специализироваться на различных азартных играх: игровых автоматах, рулетке, покере или других карточных играх.

Американская ассоциация азартных игр (AGA) заявила, что выручка онлайн-казино США в августе 2020-го составила более 145 миллионов евро. Это на 224% больше, чем было в 2019 году.



Отмечается, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции люди чаще отказываются от посещения наземных казино, предпочитая им онлайн-сегмент.



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