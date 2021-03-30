«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Марта
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.65 KZT
  • €1 = 498.81 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Почему покупатель выбирает интернет-магазин вместо гипермаркета?

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Почему покупатель выбирает интернет-магазин вместо гипермаркета?
aliradar.com
Современные шопперы имеют массу различных возможностей для удовлетворения своих потребностей в выгодных покупках. И если ещё совсем недавно большинство покупателей отправлялись за товарами в гипермаркеты, то сегодня приоритеты сместились в пользу онлайн шопинга. Особенно после того, как в сети появился новый уникальный сервис https://aliradar.com/, который позволяет легко находить любые товары по лучшей цене.

Преимущества онлайн шопинга
Основным фактором, подарившим интернет магазинам рекордную популярность, является выгодная цена на товары, который в оффлайн сегменте, как правило, стоят на порядок дороже. Убедиться в этом очень легко – достаточно просто зайти в раздел сервиса https://aliradar.com/hot-products с горящими товарами и посмотреть на размер скидки и цены товаров по акции. Следует заметить, что данный сервис был создан специально для тех, кто любит делать покупки на AliExpress и хочет сделать этот процесс максимально удобным и безопасным. Достаточно просто установить специальное бесплатное расширение для браузера или скачать фирменное мобильное приложение сервиса, чтобы сразу видеть на странице каждого товара рейтинг продавца, уровень доверия к нему остальных покупателей, а также динамику изменения цены. Это позволяет быстро оценить надежность продавца AliExpress и узнать о том, что думают о нём и его товарах другие покупатели.

Почему покупатель выбирает интернет-магазин вместо гипермаркета?


Больше выгоды от покупок в сети
Всё больше соотечественников отдают предпочтение именно онлайн площадкам, зачастую иностранным (AliExpress и др.), поскольку это позволяет сэкономить драгоценное время и получить больше экономических выгод, чем стандартные скидки обычных магазинов. Не секрет, что в интернет магазинах зачастую проводятся различные акции и распродажи с дополнительными бонусами и выгодными специальными предложениями для покупателей. Если отслеживать такие выгодные условия, можно покупать товары с отличными скидками, бесплатной доставкой, подарками, ценными призами и накопительными баллами. Самым удобным инструментом мониторинга лучших предложений от продавцов на AliExpress выступает сервис aliradar.com, которым можно пользоваться абсолютно бесплатно как с компьютера, так и с мобильного. Здесь есть специальные разделы с товарами по распродажным сниженным ценам, где собраны самые привлекательные предложения от продавцов с опубликованным открытым рейтингом.

Почему покупатель выбирает интернет-магазин вместо гипермаркета?


На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика