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E-Katalog в Казахстане: преимущества сервиса сравнения цен 

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 15:25
E-Katalog в Казахстане: преимущества сервиса сравнения цен 
Е-каталог (Казахстан)
Многие интернет-магазины имеют собственный функционал для сравнения товаров и стоимости. Однако действует такая система только на отдельно взятом сайте, тогда как на другой торговой площадке покупателя может ждать более выгодное предложение. На сайте e-Katalog собраны товары более тысячи проверенных интернет-магазинов. Сервис позволяет экономить деньги на покупках и способствует ускорению поиска подходящей продукции.
 
Особенности и принцип работы сайта kz.e-katalog.com

Изобилие предложений существенно усложняет выбор. Чтобы сэкономить ресурсы, рационально воспользоваться услугами прайс-агрегатора e-Katalog. На сайте пользователи могут найти интересующие их товары, ознакомиться с техническими характеристиками, почитать отзывы и выбрать онлайн-площадки, на которых они продаются по наиболее привлекательным ценам. 

Механизм работы сайта максимально простой и интуитивно понятный. Чтобы ускорить поиск, стоит воспользоваться фильтрами. Можно установить ценовой диапазон, ранжировать продукцию по дате добавления, выбрать определенные технические характеристики. Покупателям не обязательно регистрироваться на сайте. Однако, чтобы сохранять закладки и возвращаться к ним спустя некоторое время, стоит авторизоваться в системе.
Важно понимать, что Е-каталог (Казахстан) не выступает в роли продавца, а лишь демонстрирует все доступные предложения и перенаправляет потенциальных покупателей на конкретные сайты с выбранными товарами.

E-Katalog в Казахстане: преимущества сервиса сравнения цен 


Для владельцев бизнеса сервис сравнения цен является перспективным каналом увеличения продаж. С его помощью можно усилить поток покупателей, а также проанализировать спрос и предложения на рынке, повышая тем самым конкурентоспособность.
Для каких категорий товаров e-Katalog наиболее актуален? В полной мере оценить выгоды использования сервиса сравнения цен удастся интернет-магазинам бытовой техники, электроники, периферии, фототехники и др.
 
Как подключить интернет-магазин к e-Katalog?
 
Чтобы интернет-магазин появился в списке продавцов на сайте kz.e-katalog.com, важно заполнить форму-заявку или отправить письмо-запрос на подключение к системе. Рассмотрение заявки занимает до трех рабочих дней, поскольку каждый потенциальный партнер тщательно проверяется на соответствие требованиям. С клиентом связывается менеджер для уточнения деталей сотрудничества.
От продавца потребуется загрузить прайс-лист. Прикрепленный менеджер поможет выбрать и настроить подходящий формат, а также оформить все необходимые документы.

E-Katalog в Казахстане: преимущества сервиса сравнения цен 

E-Katalog в Казахстане: преимущества сервиса сравнения цен 

E-Katalog в Казахстане: преимущества сервиса сравнения цен 


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