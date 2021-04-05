Микрокредиты в Казахстане: какие предложения выбирают заёмщики?

Жители Казахстана имеют большой выбор финансовых организаций, осуществляющих деятельность в сфере выдачи кредитов и займов. Однако большинство из них устанавливают довольно сложные правила получения денег с обеспечением. Это порождает всё большее количество тех, кто предпочитает взять микрокредит в Актау вместо обращения в банк и сбора целой кипы документов, предоставления залога и поручительства.
Взять денежный займ в Актау
Быстрое кредитование онлайн доступно абсолютно всем жителям страны, в том числе, проживающим в приморском городе Актау. Жители этого популярного своим удачным географическим положением и ухоженностью города могут взять микрозайм
в любое время суток, даже не выходя из дома. Вся процедура производится в режиме онлайн дистанционно и не требует посещения отделения МФО «Акшамат». Сайт сервиса компании akshamat.kz максимально удобен и прост, благодаря чему взять средства в кредит не составит труда даже у тех, кто с интернетом «на вы». Чтобы стать клиентом сервиса и получить быстрый заём на карту, достаточно всего лишь заполнить специальную анкету на сайте с небольшим количеством граф, на что уходит не более минуты. Сразу после проверки информации в анкете выносится решение о выдаче займа, которое бывает положительным практически в 90% случаев. Следующая стадия несложного процесса онлайн кредитования – завершающая. Это получение запрошенной суммы на карту, реквизиты которой сообщаются кредитору после одобрения заявки.Микрокредитование в Казахстане
Сервис akshamat.kz является наглядным примером функционирования рынка быстрого кредитования в стране. Однако далеко не все МФО Казахстана могут предложить такой оперативно и безотказно работающий сервис по автоматической выдаче кредитов всем желающим на основе одной лишь онлайн заявки. В некоторых финансовых учреждениях даже для получения небольшой суммы нужно подтверждать доход или предоставлять залог либо поручительство. Самое просто кредитование в Казахстане, пожалуй, предусмотрено именно в МФО «Акшамат», где на всю процедуру получения денег на карту уходит не более 10 минут. При этом быстрые займы доступны всем гражданам страны, достигшим возраста 21 года. Испорченная кредитная история, отсутствие официального дохода, залога или иного обеспечения кредита не воспрепятствует получению займа на карту на сайте akshamat.kz, где не требуется ни справка о доходах, но проверка кредитной истории заёмщика.Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности
Номер лицензии: 02.21.0009.М Дата выдачи: 05.03.2021года
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