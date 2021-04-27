Что нужно знать о системах мониторинга информационной безопасности: 5 фактов

Информационные технологии упрощают ведение бизнеса. Но, параллельно с ростом источников данных в корпоративной IT‑инфраструктуре, повышается нагрузка на администраторов инфобезопасности. Число и сложность информационных угроз растет, как снежный ком. Компании не успевают отслеживать и блокировать опасности, и здесь на помощь бизнесу приходят провайдеры.
Практический опыт, техническая оснащенность и финансовые возможности позволяют поставщикам сетевых и телекоммуникационных услуг успешно защищать клиентов, прогнозировать векторы потенциальных атак и принимать превентивные меры. Подробнее о функционале Security Operations Center и мониторинге событий можно узнать на сайте kazteleport.kz
— надежного провайдера в Казахстане.Используя системы мониторинга информационной безопасности (Information Security) провайдеры:
1. проводят сбор, обработку и анализ событий инфобезопасности. Мониторинг инцидентов использует различные инструменты, начиная от внутренней политики предприятия, до сценариев, разработанных для конкретного бизнеса;
2. выявляют потенциальные и реальные угрозы в онлайн-режиме;
3. просчитывают информационные риски и варианты действий по их нейтрализации;
4. организуют расследование по факту инцидентов. Возможности провайдера позволяют анализировать произошедшее, используя самые актуальные решения в области информационной безопасности. Клиент получает отчет о причинах сбоя в защите инфраструктуры и оценку эффективности принимаемых мер безопасности.
5. на основе выявленных уязвимостей совместно с клиентом поставщик услуг вырабатывает предложения по совершенствованию системы защиты, необходимости модернизации или замены сетевого оборудования, расширения зоны охвата и пересмотра существующей политики безопасности.
Одной из главных составляющих успеха в вопросах защиты информации является наличие мощного профессионального операционного центра безопасности. Security Operations Center или SOC — это специальное централизованное подразделение, главной задачей которого является решение всех вопросов, связанных с кибербезопасностью. SOC функционирует на организационном и техническом уровнях, контролирует, оценивает риски и внедряет процедуры по защите корпоративных информационных систем, включая веб-сайты, рабочие приложения, базы данных компаний, серверы, активное сетевое оснащение.
Услуга SOC мониторинга представляет собой комплексное решение на базе человеческих ресурсов, технологий и процессов, направленных на обнаружение, локализацию, нейтрализацию рисков и минимизацию урона.Контроль и анализ событий, связанных с IT‑инфраструктурой бизнеса, позволяют оперативно выявлять инциденты и отслеживать противоправные действия. Для заказчиков внедрение системы мониторинга позволяет:
• обеспечить централизованный контроль событий и инцидентов Information Security;
• повысить скорость распознавания и реагирования на ЧП;
• результативно управлять инцидентами, не допуская нанесения критического ущерба;
• повысить качество управления рисками;
• привести реальный уровень защиты в соответствие с политикой корпоративной ИБ и нормативных требований.
Эффективность систем мониторинга базируется на многофакторном подходе. Качественная идентификация, анализ рисков, своевременное информирование, расследование инцидентов и формирование отчетности позволяют выявлять слабые места защиты, противостоять атакам и несанкционированным злонамеренным вторжениям.На правах рекламы