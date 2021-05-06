Работники АО «МРЭК» удостоены наград Казэнергопрофсоюза

- Профсоюз сегодня — это организация, которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива — одна из главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники и администрация были объединены как профессиональной деятельностью, так и досугом. Для работников важно чувствовать себя защищёнными, сохранить своё рабочее место, получать достойную заработную плату, иметь приемлемые условия труда, - сказал Бауыржан Алибеков.

- Профсоюзная работа отличается от производственной. Мы должны знать, чем живёт член профсоюза. Конечно, пандемия внесла свои коррективы и ограничения, тем не менее мы находим возможность приехать лично на встречу с активом предприятия. В АО «МРЭК» хороший показатель, 707 работников из 718 входят в состав профсоюза. Это признак хорошего корпоративного духа, в организации отсутствует социальная напряженность. Видна плодотворная работа председателя профсоюзного комитета ОО «Локальный профсоюз АО «МРЭК» Бауыржана Алибекова и его команды. Хочу отметить, что руководство компании внимательно относится к жизни профсоюзной организации и самих работников. За всеми большими достижениями стоит каждодневный, сложный и очень упорный труд всех энергетиков, от рядового рабочего до руководителя высшего звена. Желаю энергетикам успехов в труде и общественной работе, - сказал председатель Казахстанского отраслевого профсоюза энергетиков Оразбек Бекбас.

В ходе встречи были обсуждены новые условия работы в связи с пандемией, социального партнёрства на предприятии, подробно рассмотрены вопросы выполнения условий коллективного договора, охраны и безопасности труда, уровня заработной платы и социально-бытовых условий работников.Председатель профсоюзного комитета ОО «Локальный профсоюз АО «МРЭК» Бауыржан Алибеков доложил о проделанной работе профсоюзного комитета.В завершение собрания наиболее активные члены профсоюза были награждены медалью «Құрмет белгісі» и почётными грамотами Казэнергопрофсоюза.За значительный вклад в развитие электроэнергетической отрасли Республики Казахстан и активную общественную работу водитель спецтехники Службы механизации и транспорта АО «МРЭК» Бисембай Уразбеков удостоился медали «Құрмет белгісі».• начальнику планово-экономического управления — Приходько Анастасии Олеговне;• электромонтёру оперативно-выездной бригады Актауского района электрических сетей — Жандыбаеву Жаксыбеку Азирбековичу;• ведущему специалисту Службы капитального строительства — Габдрахманову Жасулану Шынтемировичу.