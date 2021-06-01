Оформление и получение загранпаспорта в Молдове

Документ открывает человеку возможность посещать более 100 стран без предварительного оформления визы. Получение паспорта имеет ряд нюансов, к которым нужно быть готовым туристу.Минимальное количество визовых ограничений предусмотрено для жителей Германии, Швеции, Дании.Не все граждане Молдовы получают разрешение на пересечение границ страны. Не каждый человек, не имеющий соответствующего гражданства, может получить разрешение на посещение государства.Если иностранный гражданин не проживает на территории Молдовы, получить желаемый статус можно только после подачи заявления. Личное присутствие гражданина обязательно. Процедура происходит в рамках действующего законодательства.Существует несколько условий для получения желаемого статуса.• Иностранец должен прибыть в Молдову. Человек должен проживать на территории страны не менее 10-ти лет. Для лиц, получающих социальную помощь от государства, предусмотрено упрощение требования – 8 лет.• С момента проживания иностранного гражданина на территории страны должно пройти минимум 5 лет.• В случае заключения брака, гражданин другой страны может подавать запрос на получение документа через три года.• Если человек проживает на территории Молдовы более трех лет у своих родственников, он может подавать заявку на получение паспорта.Молдавское гражданство получают все желающие, которые не представляют угрозы для государства, безопасны для общества и имеют хорошую финансовую репутацию.Стоимость услуги оформления составляет от 800 до 2500 лей. Окончательная цена зависит от срочности.Выдать документ гражданину России уполномочено дипломатическое представительство. Оно расположено в Молдове. С аналогичной просьбой можно обратиться к сотрудникам консульского учреждения в России.Получить желаемый документ можно в течение трех месяцев после подачи обязательных бумаг. Оформление требует присутствия заявителя.При получении паспорта следует знать несколько важных моментов.• Утеря подразумевает обращение в госструктуру.• У владельца двух документов изымают тот, срок которого не истек.Для пересечения границы Молдовы резиденту РФ обязательно нужен заграничный паспорт. Без него посетить страну на законных основаниях не получится.Рекомендуют предварительно собрать нужные бумаги. Заявление оформляется грамотно. В нем указывают исключительно достоверную информацию, вклеивается фото. Документ не должен содержать ошибки и исправления. Копии заграничного паспорта, свидетельство о рождении ребенка, доверенности прилагаются к заполненному заявлению.